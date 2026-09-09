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Política Intendentes |

cumbre departamental

Orsi reúne a los 19 intendentes en Anchorena con foco en emergencias climáticas

El encuentro abordará la prevención ante inundaciones, un fondo para emergencias, la caminería rural y los recursos para inversión y desarrollo del interior.

Orsi recibe a los intendentes en Anchorena.

Orsi recibe a los intendentes en Anchorena.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi recibe este jueves 10 de setiembre a los 19 intendentes en la estancia presidencial de Anchorena, en el departamento de Colonia. El encuentro tendrá una agenda abierta y se desarrollará en un formato distendido, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el gobierno nacional y las administraciones departamentales.

La principal preocupación que estará sobre la mesa es el impacto que puede generar el fenómeno de El Niño. Los intendentes pretenden coordinar con el Poder Ejecutivo medidas de prevención y mitigación ante el riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias. La propuesta es anticipar obras y disponer de recursos antes de que se produzcan los daños, en lugar de concentrar el gasto posteriormente en la reparación de la infraestructura afectada.

También se analizará la posibilidad de disponer de un fondo para atender emergencias climáticas. Los gobiernos departamentales plantearán criterios de coordinación y distribución de los recursos, con participación del Sistema Nacional de Emergencias. El director del Sinae, Leandro Palomeque, participará del encuentro.

Caminería rural

Otro asunto de interés será la situación de la caminería rural. Los intendentes consideran necesario contar con recursos para atender los caminos departamentales, aunque existe preocupación por realizar determinadas obras antes de eventuales crecidas de cursos de agua que puedan volver a deteriorarlas.

La agenda también incluirá un fondo de inversiones y los fondos destinados al desarrollo del interior. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, señaló que considera relevantes los recursos para emergencia climática, inversión y desarrollo del interior y su distribución entre los departamentos.

La convocatoria había quedado pendiente desde comienzos de la administración. Enciso propuso concretarla durante el acto del 25 de agosto en Florida y luego coordinó la fecha con sus pares. Orsi había señalado que el encuentro permitiría “bajar un poco la pelota” y disponer de tiempo para analizar iniciativas e inquietudes comunes.

Los 19 intendentes

Participarán Mario Bergara (Montevideo), Francisco Legnani (Canelones), Miguel Abella (Maldonado), Carlos Albisu (Salto), Nicolás Olivera (Paysandú), Guillermo Rodríguez (Colonia), Ana Bentaberri (San José), Richard Sander (Rivera), Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Christian Morel (Cerro Largo), Guillermo Besozzi (Soriano), Alejo Umpiérrez (Rocha), Emiliano Soravilla (Artigas), Carlos Enciso (Florida), Daniel Ximénez (Lavalleja), Felipe Algorta (Durazno), Guillermo Levratto (Río Negro), Mario Silvera (Treinta y Tres) y Diego Irazábal (Flores).

La reunión será además una instancia de diálogo entre intendentes de distintos partidos políticos, en un momento en que el gobierno busca mantener abiertos los canales de coordinación con las autoridades departamentales.

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