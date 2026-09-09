Orsi reúne a los 19 intendentes en Anchorena con foco en emergencias climáticas

Caminería rural

Otro asunto de interés será la situación de la caminería rural. Los intendentes consideran necesario contar con recursos para atender los caminos departamentales, aunque existe preocupación por realizar determinadas obras antes de eventuales crecidas de cursos de agua que puedan volver a deteriorarlas.

La agenda también incluirá un fondo de inversiones y los fondos destinados al desarrollo del interior. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, señaló que considera relevantes los recursos para emergencia climática, inversión y desarrollo del interior y su distribución entre los departamentos.

La convocatoria había quedado pendiente desde comienzos de la administración. Enciso propuso concretarla durante el acto del 25 de agosto en Florida y luego coordinó la fecha con sus pares. Orsi había señalado que el encuentro permitiría “bajar un poco la pelota” y disponer de tiempo para analizar iniciativas e inquietudes comunes.

Los 19 intendentes

Participarán Mario Bergara (Montevideo), Francisco Legnani (Canelones), Miguel Abella (Maldonado), Carlos Albisu (Salto), Nicolás Olivera (Paysandú), Guillermo Rodríguez (Colonia), Ana Bentaberri (San José), Richard Sander (Rivera), Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Christian Morel (Cerro Largo), Guillermo Besozzi (Soriano), Alejo Umpiérrez (Rocha), Emiliano Soravilla (Artigas), Carlos Enciso (Florida), Daniel Ximénez (Lavalleja), Felipe Algorta (Durazno), Guillermo Levratto (Río Negro), Mario Silvera (Treinta y Tres) y Diego Irazábal (Flores).

La reunión será además una instancia de diálogo entre intendentes de distintos partidos políticos, en un momento en que el gobierno busca mantener abiertos los canales de coordinación con las autoridades departamentales.