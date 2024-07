La pregunta de una periodista que descolocó a Valeria Ripoll

En rueda de prensa, Ripoll habló con periodistas sobre lo que implicaba para ella ser designada como candidata a la vicepresidencia. La exsindicalista agradeció a Delgado y al Partido Nacional y dijo que era “el lugar donde quiero estar, que me siento libre y voy a dejarlo todo todo…” expresó.

La periodista Mónica de León le consultó: “¿Te sentís realmente blanca? porque sos consciente de que tu postura, tu candidatura puede generar ciertas resistencias dentro del partido y los militantes”. Ripoll respondió: “Mira yo creo que cualquier persona que sea electa o que sea designada puede generar en otro el malestar, no lo sé, no lo puedo evaluar, creo que todos los compañeros van a ser necesarios, todos son importantes, todos tienen cosas para aportar, y la verdad me siento blanca, hace un año que estoy en el partido nacional y ….”

La periodista la interrumpió para repreguntar “Pero no te sabes la letra de la marcha de los tres árboles, no la pudiste cantar” le dijo de León. La exsindicalista eludió el cuestionamiento y expresó: “me siento que es el lugar donde elegí estar y donde nadie me obligó a estar” remató Ripoll.