Política Milei | reforma laboral | Argentina

La reforma laboral de Milei arrasa con derechos de los trabajadores

Los cambios impulsados por el gobierno de Milei apuntan a salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad.

Presidente de la Argentina Javier Milei.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei se encamina a su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados. La iniciativa introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo nuevos criterios de cálculo para los despidos, una reconfiguración de las licencias por enfermedad y una flexibilización en la administración de las jornadas y los períodos de descanso.

Nuevos criterios para el cálculo indemnizatorio y el Fondo de Cese

Uno de los puntos más significativos de la reforma es la modificación de la base de cálculo para las indemnizaciones por antigüedad. A partir de ahora, solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada, excluyendo conceptos de pago no mensual como el aguinaldo (SAC), las vacaciones y los premios extraordinarios. Para los rubros variables —como comisiones u horas extras—, se establece el promedio de los últimos seis meses o del último año, según lo que resulte más beneficioso para el trabajador.

Asimismo, la normativa introduce una flexibilización en el cumplimiento de las sentencias judiciales para personas físicas y PyMEs, permitiendo que los jueces autoricen el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales. Como alternativa al sistema tradicional, se habilita la creación de un "Fondo de Cese Laboral" mediante convenios colectivos, donde el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual, sustituyendo el pago único por despido.

Impacto en licencias médicas según la "conducta riesgosa"

La reforma establece una distinción técnica inédita en el régimen de enfermedades y accidentes inculpables. Si la dolencia es consecuencia de una actividad "voluntaria y consciente" que suponga un riesgo —como la práctica de deportes o actividades recreativas cotidianas—, la remuneración durante la licencia se reducirá al 50% del salario básico. En casos de contingencias naturales o sin componente de riesgo voluntario, el cobro será del 75%. En ambos escenarios, los plazos se mantienen en tres meses para trabajadores sin cargas de familia y seis meses para quienes tengan personas a cargo.

Flexibilización de la jornada: Banco de horas y vacaciones

En materia de jornada laboral, la iniciativa regula el "banco de horas", un sistema que permite compensar el exceso de tiempo trabajado con descansos futuros en lugar de abonar horas extras, siempre que exista un acuerdo por escrito. No obstante, el proyecto ratifica la vigencia de los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.

Respecto al régimen de vacaciones, se mantiene el período legal de otorgamiento entre octubre y abril, pero se introduce la posibilidad de fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Si bien la fecha de inicio debe notificarse con 30 días de antelación, el empleador deberá garantizar que, en los esquemas de otorgamiento escalonado, cada trabajador pueda acceder a la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

