La reforma laboral de Milei arrasa con derechos de los trabajadores

Impacto en licencias médicas según la "conducta riesgosa"

La reforma establece una distinción técnica inédita en el régimen de enfermedades y accidentes inculpables. Si la dolencia es consecuencia de una actividad "voluntaria y consciente" que suponga un riesgo —como la práctica de deportes o actividades recreativas cotidianas—, la remuneración durante la licencia se reducirá al 50% del salario básico. En casos de contingencias naturales o sin componente de riesgo voluntario, el cobro será del 75%. En ambos escenarios, los plazos se mantienen en tres meses para trabajadores sin cargas de familia y seis meses para quienes tengan personas a cargo.

Flexibilización de la jornada: Banco de horas y vacaciones

En materia de jornada laboral, la iniciativa regula el "banco de horas", un sistema que permite compensar el exceso de tiempo trabajado con descansos futuros en lugar de abonar horas extras, siempre que exista un acuerdo por escrito. No obstante, el proyecto ratifica la vigencia de los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.

Respecto al régimen de vacaciones, se mantiene el período legal de otorgamiento entre octubre y abril, pero se introduce la posibilidad de fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Si bien la fecha de inicio debe notificarse con 30 días de antelación, el empleador deberá garantizar que, en los esquemas de otorgamiento escalonado, cada trabajador pueda acceder a la temporada de verano al menos una vez cada tres años.