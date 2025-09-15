Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Salle | proyecto | comisión

En la onda streaming

"La República necesita más luz": Salle presentó proyecto para que sesiones en comisiones sean transmitidas

La propuesta de Salle establece que las sesiones de las comisiones "serán públicas" y podrán ser transmitidas "por cualquier medio" por los legisladores.

Salle presentó proyecto para que sesiones en comisiones sean transmitidas
Salle presentó proyecto para que sesiones en comisiones sean transmitidas Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentó un proyecto de ley con el fin de modificar el reglamento de la Cámara de Representantes y asegurar que las sesiones de las comisiones parlamentarias sean públicas y accesibles para la ciudadanía. El proyecto, titulado "Carácter Público de las Sesiones de las Comisiones", fue ingresado a la Comisión de Asuntos Internos el pasado martes.

El texto, firmado también por la diputada de Identidad Soberana Nicolle Salle, busca reformar el artículo 123 del reglamento de la Cámara. La propuesta establece que las sesiones de las comisiones "serán públicas" y podrán ser transmitidas "por cualquier medio" por los legisladores, garantizando el acceso a su contenido, a menos que la Cámara resuelva declararlas secretas.

Según la exposición de motivos del proyecto, el objetivo es garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre la función legislativa. Los legisladores argumentan que, al ser los representantes del pueblo, es necesario que la ciudadanía esté "informada, de manera amplia, minuciosa y transparente" sobre toda la actividad que se realiza en su nombre.

El proyecto subraya que las comisiones son "un espacio medular" en la elaboración de leyes que inciden en la vida de los uruguayos. La propuesta considera que la limitación actual al acceso ciudadano "dificulta el ejercicio del control democrático" que exige la Constitución.

En este sentido, el documento concluye que el secretismo es "incompatible con un sistema democrático representativo" y atenta contra el principio de soberanía de la Nación.

A día de hoy, las sesiones en comisiónes son accesibles mediante su respectiva versión taquigráfica.

Proyecto completo:

51021fe4-8df3-49e4-a4ac-94be603bcfef

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar