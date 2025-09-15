"La República necesita más luz": Salle presentó proyecto para que sesiones en comisiones sean transmitidas

El diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentó un proyecto de ley con el fin de modificar el reglamento de la Cámara de Representantes y asegurar que las sesiones de las comisiones parlamentarias sean públicas y accesibles para la ciudadanía. El proyecto, titulado "Carácter Público de las Sesiones de las Comisiones", fue ingresado a la Comisión de Asuntos Internos el pasado martes.