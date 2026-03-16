La Udelar marcó un nuevo récord de ingresos y los recursos están "estancados"

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, destacó el fuerte crecimiento de la matrícula universitaria y advirtió que el aumento de estudiantes plantea nuevos desafíos para el sistema educativo, especialmente en materia de recursos y organización académica.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Entrevistado en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Cancela celebró que más de 20.000 personas ingresaron este año a la institución, lo que marca un nuevo récord de estudiantes. Sin embargo, subrayó que ese dato también refleja una presión creciente sobre la infraestructura y el presupuesto universitario.
Los recursos están estancados
“El reconocimiento es para la sociedad uruguaya y para los jóvenes que siguen apostando por formarse”, afirmó. Para el rector, el incremento de la matrícula contradice el discurso que sostiene que las nuevas generaciones han perdido interés por estudiar. “Lo que vemos es exactamente lo contrario: llegan a la Universidad con ganas de aprender, crecer y contribuir al país”, señaló.
Cancela explicó que las más de 20.000 nuevas personas que ingresaron este año se suman a los más de 163.000 estudiantes que ya tenía la Udelar el año pasado. Si se contabilizan todas las inscripciones —incluyendo reinscripciones o estudiantes que optan por más de una carrera— la cifra se acerca a las 30.000.
Este crecimiento, sostuvo, implica un desafío significativo para la institución. “Los recursos están más bien estancados o crecieron mínimamente”, indicó. Según explicó, incluso el año pasado el presupuesto resultaba insuficiente para atender la demanda existente.
Optimización del presupuesto
En ese contexto, las facultades deben reorganizar sus recursos para sostener la actividad académica. “Muchas veces hay salones desbordados o dificultades para ofrecer más grupos u horarios”, señaló Cancela, especialmente para estudiantes que trabajan y necesitan mayor flexibilidad en las cursadas.
El rector explicó que, en el corto plazo, la Universidad busca optimizar el uso del presupuesto disponible para garantizar las mejores condiciones posibles de estudio. Pero también insistió en la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema educativo.
En paralelo, la Udelar trabaja junto con otros organismos de la educación pública para mejorar la articulación entre niveles educativos. Cancela mencionó que se desarrollan iniciativas dentro de la comisión mixta entre ANEP, Udelar y UTEC para facilitar la transición entre la educación media y la superior.
“Creemos que el crecimiento de la educación superior debe darse de forma coordinada entre todas las instituciones”, señaló. En ese sentido, planteó la necesidad de aprovechar mejor la infraestructura ya existente, especialmente en el interior del país, evitando duplicar recursos donde ya hay centros educativos instalados.
Cancela reiteró que la Universidad continúa defendiendo la meta histórica de asignar el 6% del producto interno bruto a la educación y un 1% adicional a investigación y desarrollo. “Ese debería ser un piso y no un techo”, sostuvo.