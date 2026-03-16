La Udelar marcó un nuevo récord de ingresos y los recursos están "estancados"

Cancela explicó que las más de 20.000 nuevas personas que ingresaron este año se suman a los más de 163.000 estudiantes que ya tenía la Udelar el año pasado. Si se contabilizan todas las inscripciones —incluyendo reinscripciones o estudiantes que optan por más de una carrera— la cifra se acerca a las 30.000.

Este crecimiento, sostuvo, implica un desafío significativo para la institución. “Los recursos están más bien estancados o crecieron mínimamente”, indicó. Según explicó, incluso el año pasado el presupuesto resultaba insuficiente para atender la demanda existente.

Optimización del presupuesto

En ese contexto, las facultades deben reorganizar sus recursos para sostener la actividad académica. “Muchas veces hay salones desbordados o dificultades para ofrecer más grupos u horarios”, señaló Cancela, especialmente para estudiantes que trabajan y necesitan mayor flexibilidad en las cursadas.

El rector explicó que, en el corto plazo, la Universidad busca optimizar el uso del presupuesto disponible para garantizar las mejores condiciones posibles de estudio. Pero también insistió en la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema educativo.

En paralelo, la Udelar trabaja junto con otros organismos de la educación pública para mejorar la articulación entre niveles educativos. Cancela mencionó que se desarrollan iniciativas dentro de la comisión mixta entre ANEP, Udelar y UTEC para facilitar la transición entre la educación media y la superior.

“Creemos que el crecimiento de la educación superior debe darse de forma coordinada entre todas las instituciones”, señaló. En ese sentido, planteó la necesidad de aprovechar mejor la infraestructura ya existente, especialmente en el interior del país, evitando duplicar recursos donde ya hay centros educativos instalados.

Cancela reiteró que la Universidad continúa defendiendo la meta histórica de asignar el 6% del producto interno bruto a la educación y un 1% adicional a investigación y desarrollo. “Ese debería ser un piso y no un techo”, sostuvo.