Negro se reúne este lunes con Yamandú Orsi y le presenta su Plan de Seguridad

Fuentes políticas dijeron que el plan involucra a diferentes ministerios, como el Mides, ASSE, Vivienda, Defensa y ANEP. Un ejemplo de la coordinación supone la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en predios del Ministerio de Defensa.

Plan ambicioso

Según Negro, se trata de un plan “particularmente ambicioso”, ya que abarcará un período de diez años y estará compuesto de siete ejes principales, “de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 100 medidas”.

A su vez, el ministro afirmó que el plan “puede incluir” la presentación de varios proyectos de ley. Señaló que se implementarán medidas en el corto y largo plazo, en línea con acciones que ya están en curso. “El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso según el tipo de medida a implementar, y en la medida en que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados”, acotó Negro.

En su mensaje ante la Asamblea General, Orsi destacó la incorporación de 1.700 funcionarios policiales. Consultado al respecto, Negro precisó que los 1.700 nuevos funcionarios policiales “derivan de la creación de 500 cargos”, a los que se suman 1.200 vacantes que se prevé completar.

Acerca del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), Negro dijo que “se está reformulando para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad”. Además, sostuvo que también se aplicará a la estrategia de “policiamiento inteligente para la prevención y la disminución de los homicidios”.

El presidente también anunció en el Parlamento la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, las cuales aún no tienen locación definida, pero “se está conversando junto al Ministerio de Defensa de que sean construidas en un predio militar”, indicó Negro.