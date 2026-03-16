Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
plan | Torre Ejecutiva |

Manos a la obra

Negro se reúne este lunes con Yamandú Orsi y le presenta su Plan de Seguridad

El plan abarcará un período de 10 años y estará compuesto de siete ejes centrales con “79 acciones concretas” y “más de 100 medidas”.

Yamandú Orsi recibe este lunes a su gabinete de seguridad encabezado por el ministro Carlos Negro.

Yamandú Orsi recibe este lunes a su gabinete de seguridad encabezado por el ministro Carlos Negro.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de la República se reúne este lunes al mediodía en Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad, encabezado por el ministro Carlos Negro.

El jerarca presentará el Plan de Seguridad que elaboró el Ministerio del Interior. El plan fue anunciado por el presidente en su mensaje ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

El documento, que en principio será presentado formalmente el jueves 26 de marzo, sistematiza acciones en curso y otras a mediano plazo. Desde la oposición se ha cuestionado al gobierno por no haber presentado todavía el material que consta de más de 100 medidas.

Fuentes políticas dijeron que el plan involucra a diferentes ministerios, como el Mides, ASSE, Vivienda, Defensa y ANEP. Un ejemplo de la coordinación supone la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en predios del Ministerio de Defensa.

Plan ambicioso

Según Negro, se trata de un plan “particularmente ambicioso”, ya que abarcará un período de diez años y estará compuesto de siete ejes principales, “de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 100 medidas”.

A su vez, el ministro afirmó que el plan “puede incluir” la presentación de varios proyectos de ley. Señaló que se implementarán medidas en el corto y largo plazo, en línea con acciones que ya están en curso. “El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso según el tipo de medida a implementar, y en la medida en que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados”, acotó Negro.

En su mensaje ante la Asamblea General, Orsi destacó la incorporación de 1.700 funcionarios policiales. Consultado al respecto, Negro precisó que los 1.700 nuevos funcionarios policiales “derivan de la creación de 500 cargos”, a los que se suman 1.200 vacantes que se prevé completar.

Acerca del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), Negro dijo que “se está reformulando para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad”. Además, sostuvo que también se aplicará a la estrategia de “policiamiento inteligente para la prevención y la disminución de los homicidios”.

El presidente también anunció en el Parlamento la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, las cuales aún no tienen locación definida, pero “se está conversando junto al Ministerio de Defensa de que sean construidas en un predio militar”, indicó Negro.

Temas

Te puede interesar