"La única esperanza" de reformar la seguridad social "es votar a Yamandú Orsi", aseveró Cosse

Rever la reforma actual: compromiso asumido en el programa del Frente Amplio

"Por ejemplo, ir hacia los 60 años, no hacer indiscriminadamente lo que está vigente ahora. Y además, el programa dice una metodología, que el nombre es diálogo social", afirmó. "Es nuestro compromiso", sostuvo Cosse, y consideró que "ese es un punto clave para reflexionar".

Explicó que "un diálogo social es un proceso ordenado de discusión de temas con una hoja de ruta, con una agenda, y después con una conclusión que termina en una acción legislativa de modificación de lo que se haya acordado".

"Eso es el compromiso del FA desde diciembre del año pasado. Por eso digo, que si no votamos a Yamandú, entonces la opción es que todo quede como está. Y yo creo que hay una fuerte señal", recalcó Cosse.

“Lo que me preocupa es la gente. Me preocupa que ahora la gente tenga que esperar hasta los 65 años, que vea disminuida su jubilación, que durante estos años no haya tenido, cómo sí pasó en los gobiernos del FA, que el crecimiento se acompasara con el crecimiento de los salarios y de jubilaciones. Ese ciclo virtuoso se rompió en este gobierno, y el programa del FA propone retomarlo”, sostuvo días atras la ingeniera.