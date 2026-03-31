Laboratorio del MVOT identificará inmuebles vacíos para devolverlos al mercado

La implementación de esta herramienta permitirá al ministerio identificar inmuebles vacíos degradados y devolverlos al mercado inmobiliario.

Implementación de controles desde el aire con drones

Florio agregó que se trabaja en la implementación de otra herramienta piloto destinada a supervisar el uso del suelo, mediante inteligencia artificial.

Con imágenes aéreas, la denominada policía territorial colaborará con las intendencias en el monitoreo de territorios para asegurar el cumplimiento de las normas y correcto uso del suelo, sobre todo en áreas rurales donde la supervisión se dificulta debido a que no hay circulación pública.

Los gobiernos departamentales podrán evitar así incumplimientos de normas y, por lo tanto, proteger los suelos, destacó la jerarca. En una primera fase funcionará en la zona de Villa Serrana, departamento de Lavalleja, y en el área rural de Canelones, donde el acceso para realizar las tareas de supervisión, es más difícil.

La operativa consistirá en drones que sobrevolarán esos espacios y, a partir de imágenes aéreas, que se procesarán con inteligencia artificial, podrá conocerse el uso efectivo de determinado territorio.

Asimismo, se podrá detectar explotación minera, construcciones con dimensiones no previstas por las normas de ordenamiento y espejos de agua producidos por el movimiento del suelo, entre otros aspectos.

“La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo, es decir, cuánto varió de un vuelo a otro, y detectar si esa variación es producto o no de la intervención humana y si significa un problema”, explicó.

Paola Florio

Florio explicó que el monitoreo con drones ya se utiliza, pero es necesaria la implementación de vuelos periódicos para comparar imágenes y detectar cambios.

Los datos recolectados integrarán el sistema de información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para el desarrollo de un trabajo conjunto. En los próximos meses se contará con los primeros informes, adelantó.