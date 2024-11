Lacalle Pou llamó a Orsi para felicitarlo, ponerse a las órdenes y empezar la transición

Lacalle Pou votó antes del mediodía en la ciudad de Canelones. Antes de eso recibió la visita del candidato oficialista, Álvaro Delgado, en su casa en Carrasco.

Orsi y su compromiso con el país

Luego de saberse ganador del balotaje, Yamandú Orsi subió al escenario para dar el mensaje al país como presidente electo. "Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que dicen los demás", dijo en su discurso.

Agradeció a los militantes de todos los departamentos. “En cada uno de esos rincones recibimos el apoyo y el afecto, el empuje y la esperanza. Muchas gracias también a aquellos que hicieron de la militancia política de nuevo un ejemplo".

Luego remarcó la importancia de la democracia y de las elecciones cada cinco años. “Cuando me refiero a todos los militantes, también me refiero a aquellos que abrazan otra idea, que abrazan otras banderas. Ellos también son constructores de esta democracia”, sostuvo Orsi.

"No son tiempos de promesa, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días, y no aflojar jamás, para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Eso nos enseñaron nuestros referentes", dijo y se dirigió a las figuras del general Liber Seregni, a Tabaré Vázquez, a Danilo Astori, a Mariano Arana, así como a José Mujica, a Lucía Topolansky y a Marcos Carámbula.