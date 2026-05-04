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Política adopción |

en investigación

INAU investiga adopción del hijo de Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani en Uruguay

Giuseppe Cipriani y Pablo Abdala respaldan la legalidad de la adopción, desde el FA piden informes al INAU e Italia pide información a la Interpol.

Nicole Minetti durante una comparecencia en Italia. Minetti y Cipriani realizaron una adopción en Uruguay que hoy se encuentra bajo la lupa por INAU e Interpol.&nbsp;

Nicole Minetti durante una comparecencia en Italia. Minetti y Cipriani realizaron una adopción en Uruguay que hoy se encuentra bajo la lupa por INAU e Interpol. 
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El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) abrió una investigación administrativa para revisar el proceso de adopción del hijo de la italiana Nicole Minetti y el empresario Giuseppe Cipriani. El objetivo es verificar si se respetaron los protocolos vigentes y analizar las valoraciones que en su momento determinaron que Minetti reunía las condiciones para adoptar en Uruguay.

La medida surge luego de que se conociera que Minetti (condenada en Italia por favorecimiento de la prostitución y desvío de fondos públicos) recibiera en febrero de este año un indulto presidencial por "razones humanitarias" vinculadas al cuidado de su hijo adoptivo, de nacionalidad uruguaya, menor de edad y con problemas de salud. Ese perdón, firmado por el presidente Sergio Mattarella, generó un escándalo en Italia y puso la lupa sobre la adopción.

Cipriani defiende el proceso: "Uruguay no es un país bananero"

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Giuseppe Cipriani defendió la legalidad del proceso y elogió el sistema uruguayo.

"Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos... Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad", afirmó el empresario. Además, adelantó que la pareja evalúa adoptar otro niño también en Uruguay. "Nicole y yo estamos pensando en adoptar otro niño, también aquí en Uruguay. Todavía no hemos finalizado los trámites. Esperemos que las cosas se calmen", dijo.

Diputada del FA pide informes y la Justicia italiana solicita datos a Interpol

Mientras tanto, la diputada del Frente Amplio Graciela Barrera presentó un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación y a varios ministerios para conocer en detalle cómo se tramitó la adopción. En paralelo, las autoridades italianas solicitaron a Interpol Uruguay las fechas de entrada y salida del país de la familia Cipriani-Minetti, así como el listado de personas que viajaron en el avión particular de Cipriani, que suele llegar con frecuencia a Punta del Este.

Abdala (exdirector del INAU) respalda los procedimientos

El actual diputado del Partido Nacional y expresidente del INAU, Pablo Abdala, salió al cruce de las sospechas y defendió la legalidad del proceso de adopción.

"Que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia, intervinieron varios magistrados, porque hubo hasta una acción de amparo. Después hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva, y finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena", sostuvo Abdala.

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