INAU investiga adopción del hijo de Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani en Uruguay

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) abrió una investigación administrativa para revisar el proceso de adopción del hijo de la italiana Nicole Minetti y el empresario Giuseppe Cipriani. El objetivo es verificar si se respetaron los protocolos vigentes y analizar las valoraciones que en su momento determinaron que Minetti reunía las condiciones para adoptar en Uruguay.
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La medida surge luego de que se conociera que Minetti (condenada en Italia por favorecimiento de la prostitución y desvío de fondos públicos) recibiera en febrero de este año un indulto presidencial por "razones humanitarias" vinculadas al cuidado de su hijo adoptivo, de nacionalidad uruguaya, menor de edad y con problemas de salud. Ese perdón, firmado por el presidente Sergio Mattarella, generó un escándalo en Italia y puso la lupa sobre la adopción.
Cipriani defiende el proceso: "Uruguay no es un país bananero"
En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Giuseppe Cipriani defendió la legalidad del proceso y elogió el sistema uruguayo.
"Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos... Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad", afirmó el empresario. Además, adelantó que la pareja evalúa adoptar otro niño también en Uruguay. "Nicole y yo estamos pensando en adoptar otro niño, también aquí en Uruguay. Todavía no hemos finalizado los trámites. Esperemos que las cosas se calmen", dijo.
Diputada del FA pide informes y la Justicia italiana solicita datos a Interpol
Mientras tanto, la diputada del Frente Amplio Graciela Barrera presentó un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación y a varios ministerios para conocer en detalle cómo se tramitó la adopción. En paralelo, las autoridades italianas solicitaron a Interpol Uruguay las fechas de entrada y salida del país de la familia Cipriani-Minetti, así como el listado de personas que viajaron en el avión particular de Cipriani, que suele llegar con frecuencia a Punta del Este.
Abdala (exdirector del INAU) respalda los procedimientos
El actual diputado del Partido Nacional y expresidente del INAU, Pablo Abdala, salió al cruce de las sospechas y defendió la legalidad del proceso de adopción.
"Que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia, intervinieron varios magistrados, porque hubo hasta una acción de amparo. Después hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva, y finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena", sostuvo Abdala.