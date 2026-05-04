INAU investiga adopción del hijo de Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani en Uruguay

Cipriani defiende el proceso: "Uruguay no es un país bananero"

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Giuseppe Cipriani defendió la legalidad del proceso y elogió el sistema uruguayo.

"Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos... Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad", afirmó el empresario. Además, adelantó que la pareja evalúa adoptar otro niño también en Uruguay. "Nicole y yo estamos pensando en adoptar otro niño, también aquí en Uruguay. Todavía no hemos finalizado los trámites. Esperemos que las cosas se calmen", dijo.

Diputada del FA pide informes y la Justicia italiana solicita datos a Interpol

Mientras tanto, la diputada del Frente Amplio Graciela Barrera presentó un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación y a varios ministerios para conocer en detalle cómo se tramitó la adopción. En paralelo, las autoridades italianas solicitaron a Interpol Uruguay las fechas de entrada y salida del país de la familia Cipriani-Minetti, así como el listado de personas que viajaron en el avión particular de Cipriani, que suele llegar con frecuencia a Punta del Este.

Abdala (exdirector del INAU) respalda los procedimientos

El actual diputado del Partido Nacional y expresidente del INAU, Pablo Abdala, salió al cruce de las sospechas y defendió la legalidad del proceso de adopción.

"Que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia, intervinieron varios magistrados, porque hubo hasta una acción de amparo. Después hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva, y finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena", sostuvo Abdala.