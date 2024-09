Lanzamiento de la lista 99000 en Montevideo: un compromiso con los derechos humanos

“Rafael va a ser un digno representante de cada uno de ustedes porque va a poner en valor los derechos humanos en toda su expresión”, afirmó Villalba.

Una lista de coraje

El evento se llevó a cabo este martes en la Huella de Seregni, casa central del Frente Amplio. En el acto estuvieron presentes junto a Rafael Michelini y Elizabeth Villalba otros integrantes de la Lista, como el presidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay Adrián Russo, la presidenta del Centro de Ideas Rosa Luxemburgo, la Mag. Mariana Chiquiar, el Ec. Pablo Ferreri, entre otros protagonistas.

El ex senador, Rafael Michelini, catalogó a la Lista 99000 como “una lista de coraje”, que va a pelear por los derechos de las mujeres y la diversidad: “la lista 99000 es una lista que no se calla, que va para adelante, una lista que defiende a nuestros compañeros. Estamos convencidos que va a ganar la izquierda y nosotros vamos a acompañar con una lista que vaya por las mujeres, una lista que vaya por los derechos de la diversidad”, puntualizó.

Michelini explicó que crearon un equipo que va a pelear por la gente, “para que sea feliz más allá del envase donde está encerrado, que no tenga angustia, que no tenga ansiedades, que pueda conseguir un trabajo, que no haya prototipos y no haya personas que le estigmaticen”.

Para finalizar su discurso, dejó claro de que está convencido que la fórmula frenteamplista será la ganadora en las próximas elecciones presidenciales y además recordó a su hermano Felipe Michellini y a su padre Zelmar Michelini, en unas sentidas palabras que lo llevaron hasta las lágrimas: “La 99000 tiene una historia bien importante y esperemos que este equipo la ponga más arriba, y cuando se den los números electorales y cuando gane la fórmula de Yamandú y Carolina, estos compañeros y estas compañeras hayamos llegado a la Cámara de Diputados y tengamos una buena bancada en el Senado, en mi fuero íntimo, como siempre lo he hecho, volveré a decir nuevamente un brindis por Zelmar”, cerró.