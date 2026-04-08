Lanzaron "País industrial", una iniciativa para el desarrollo de la industria

Explicó, en ese ámbito de discusión se concretan intercambios acerca del proyecto de ley de empleo integral, que el Gobierno presentó semanas atrás para su aprobación en el Parlamento. “No se construyó atrás de un escritorio, sino con la participación de la población en el territorio”, subrayó Castillo, acompañado por el director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Miguel Venturiello; y los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; y del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Para la industria

País Industrial es un proyecto de investigación, diagnóstico, capacitación y propuesta de políticas públicas, para impulsar el desarrollo productivo del sector, mediante el diálogo social y la acción conjunta entre trabajadores y empresas.

La iniciativa se concibe con el fin de fomentar el desarrollo productivo y el empleo de calidad. Para eso, un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de comunicación, economía, ingeniería y sociología desarrollará diagnósticos, investigaciones, y propuestas, a fin de incidir en el desarrollo de la industria nacional.

El proyecto se divide en ocho ejes: Formación para el futuro del trabajo; diálogo de referentes industriales y agenda proindustria; valor público de la industria uruguaya; desarrollo territorial de la industria; integración productiva regional; innovación en empresas industriales; monitoreo de actividad y empleo industrial de los trabajadores; formación sindical en política industrial.

En ese ámbito, se relevarán las principales necesidades de capacitación de un conjunto representativo de empresas y trabajadores industriales referidos a factores tecno-productivos.

Foto y respaldos

Además, se instalará un foro de referentes industriales integrado por representantes sindicales, empresariales y académicos que sesionará de forma periódica. También se realizará evaluación sobre la presencia e impacto de las industrias en la región y se analizarán oportunidades para su instalación en Uruguay.

La iniciativa fue declarada de interés por los ministerios de Industria y Trabajo, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).