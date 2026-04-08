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Política País Industrial |

mirando al futuro

Lanzaron "País industrial", una iniciativa para el desarrollo de la industria

"País Industrial es una iniciativa conjunta entre el Pit-Cnt, la Cámara de Industrias, el Gobierno y cuenta con apoyo del Inefop y respaldo de la OIT.

Orsi durante la presentación de la propuesta.

Orsi durante la presentación de la propuesta.

 Ignacio Turell / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se realizó la presentación de País Industrial, un proyecto para desarrollar investigación, diagnóstico, capacitación y elaboración de propuestas de políticas públicas industriales. La formación para el futuro del trabajo, desarrollo territorial de la industria y empleo en esa área son algunos de los ejes que abordará este ámbito.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró, en el evento realizado en Torre Ejecutiva, los logros alcanzados en el primer año del Gobierno para fomentar la industria nacional, como decretos orientados a promover el desarrollo de esta área de la economía, la instalación de los Consejos Industriales y los Núcleos Productivos.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en tanto, recordó que entre las 63 prioridades definidas por la actual administración se incluye generar “más y mejor empleo”. Uno de los ámbitos en los que el Poder Ejecutivo, los trabajadores y empleadores discuten el tema es el Consejo Superior Tripartito, reunido este mismo miércoles 8, recordó.

Explicó, en ese ámbito de discusión se concretan intercambios acerca del proyecto de ley de empleo integral, que el Gobierno presentó semanas atrás para su aprobación en el Parlamento. “No se construyó atrás de un escritorio, sino con la participación de la población en el territorio”, subrayó Castillo, acompañado por el director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Miguel Venturiello; y los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; y del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Para la industria

País Industrial es un proyecto de investigación, diagnóstico, capacitación y propuesta de políticas públicas, para impulsar el desarrollo productivo del sector, mediante el diálogo social y la acción conjunta entre trabajadores y empresas.

La iniciativa se concibe con el fin de fomentar el desarrollo productivo y el empleo de calidad. Para eso, un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de comunicación, economía, ingeniería y sociología desarrollará diagnósticos, investigaciones, y propuestas, a fin de incidir en el desarrollo de la industria nacional.

El proyecto se divide en ocho ejes: Formación para el futuro del trabajo; diálogo de referentes industriales y agenda proindustria; valor público de la industria uruguaya; desarrollo territorial de la industria; integración productiva regional; innovación en empresas industriales; monitoreo de actividad y empleo industrial de los trabajadores; formación sindical en política industrial.

En ese ámbito, se relevarán las principales necesidades de capacitación de un conjunto representativo de empresas y trabajadores industriales referidos a factores tecno-productivos.

Foto y respaldos

Además, se instalará un foro de referentes industriales integrado por representantes sindicales, empresariales y académicos que sesionará de forma periódica. También se realizará evaluación sobre la presencia e impacto de las industrias en la región y se analizarán oportunidades para su instalación en Uruguay.

La iniciativa fue declarada de interés por los ministerios de Industria y Trabajo, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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