Las lanchas patrulleras anunciadas por Delgado no tienen quién construya su motor

Le cantaron errado

En la Armada sospechan que el ministro de Defensa realizó algunas declaraciones mal asesorado sobre este negocio, porque muchas de sus afirmaciones se chocan con la realidad:

No hay ningún banco inglés detrás de los avales. Es una empresa privada que brinda avales con una oficinita en Londres, pero con la cual los súbditos británicos tienen prohibido operar.

La demora en el pago radica en la pretensión de Cardama de modificar el contrato.

Cardama se encuentra en dos clearings europeos.

Cardama no puede construir buques de ese tamaño ya que físicamente no entran en su varadero. Advierten también que de la mano de Cardama está la futura compra de radares propuesta por el propio representante (Gerardo Moreira), quien representa a una empresa de radares (con jugosos sobrecostos).

La empresa Caterpillar se retiró hace dos meses del contrato con Cardama. Eso significaría que Cardama no tendría los motores según los diseños presentados y aprobados.



Las fuentes de Caras y Caretas parecen haberse ganado una carta de crédito cuando plantearon observar qué pasaba con el dinero obtenido por el contrato entre la administración Javier García y el astillero Cardama y la fuerte campaña financiera de la lista 40 que tan bien posicionada quedó en la interna nacionalista en las elecciones del 27 de octubre.

delgado debate.jpg

EInforma

La plataforma eInforma permite hacer el seguimiento de las empresas de forma pública en una política impulsada en Europa de control para ayudar a combatir la corrupción, e incluso es posible suscribirse por correo electrónico y recibir anuncios de cada movimiento financiero de la empresa.

Según eInforma, se identifica al astillero como activo, CIF: A36600849, Razón Social Actual FRANCISCO CARDAMA SA, CIF/NIF A36600849 Número D-U-N-S 461136806. Según el último Informe de Riesgo (fecha 11/11/2024) en la Opinión de Crédito: se sugiere prudencia. Cardama está calificada como empresa de Alto Riesgo Comercial con un rating de 3/20 y se sugiere prudencia en la línea de crédito.

Según la calificadora, la situación financiera de la compañía es desfavorable y la evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido estable. La evolución de las ventas ha sido positiva, no así la de los resultados, que ha sido negativa. La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad se sitúa por debajo de las empresas de su sector y tamaño. La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos se sitúa por debajo de las empresas de similar tamaño en su sector.

Atendiendo al EBIT, la sociedad tiene una capacidad normal para hacer frente al coste de la financiación externa. El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por encima del sector al que pertenece.

Preguntas que quedan flotando

La prensa gallega, no influenciada por opiniones en puja electoral uruguayas, muestra un claro repunte de la industria de la construcción naval privada, en el que a todas luces no participa Cardama, cuyo único contrato de construcción salvador es el dinero que el actual Gobierno está haciendo fuerza para justificar.

Avales y plazos

Últimamente el tema ha derivado hacia la disponibilidad o no de los respectivos avales exigidos en el contrato. Como argumento para su no presentación desde diciembre pasado, fecha de la firma, se han esgrimido, por parte de Defensa y de Cardama en conjunto, las vacaciones en el hemisferio norte, las demoras del análisis por parte de PYMAR (respuesta de la que nada se sabe), gestiones ante bancos nacionales, europeos e internacionales, fondos de inversión extranjeros, financieras nacionales y un sinfín de prominentes avaladores, incluida alguna entrega en efectivo. Sin embargo, pasados ya 11 meses, no pudo decir cuál es el supuesto banco europeo que efectivamente ha avalado el proyecto de Cardama ni cuándo comienza la inmediata construcción prometida por Delgado hace un mes ante la oficialidad de la Escuela Naval.

Al día de hoy nada se sabe de progreso alguno del proyecto; no ya de un próximo pago por un avance que nada garantiza manteniendo en secreto hasta los aspectos económicos del contrato, sino de naturales coordinaciones entre las partes con los ingenieros respecto a la preparación de planos, cálculos de estabilidad, instalación de sistemas y sensores, pruebas hidrodinámicas del modelo, propulsión definitiva o similar a la ofertada o cualquier otro aspecto de las desconocidas plataformas. Recordemos, el tiempo era un factor clave: 18 meses para recibir el primer buque, que estaría listo en el primer trimestre de 2025. Si tal premisa era definitoria, ¿por qué se concedieron 11 meses de extensión consecutiva de un contrato incumplido?

De empezar hoy, o en breve, como dice el actual ministro, ya serán como mínimo 30 meses desde que se firmó el contrato para recibir la primera unidad, un plazo superior al ofertado por todos y cada uno de los experimentados astilleros descartados por Defensa.

Señalaba el actual secretario de Estado a mediados de agosto ante la Comisión de Defensa: “Estamos a la espera de que se deposite esa plata en efectivo en una cuenta del Ministerio de Defensa Nacional. Ustedes me preguntarán cuándo se va a hacer el depósito. Creo que tiene que ser en los próximos días. Es un tema que no da para más”. "No tenemos ninguna información de que Cardama esté mal económicamente. El Gobierno de España ha estado permanentemente atrás del negocio y estamos semanalmente en contacto con el embajador, preocupado de que este negocio saliera", apuntó Castaingdebat.

Analizar con fuentes abiertas una empresa extranjera que negocia con Defensa amerita conocer sus antecedentes técnicos y estado financiero: según la consultora D&B, en el 2022 estaba al límite de la quiebra. ¿Cuál es la situación hoy? Deudas e impagos por más de 6 meses.

Una lectura rápida al análisis que realiza eInforma sobre los registros de la RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) y de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimiento Financiero de Crédito) muestra que prácticamente el 100 % de los incumplimientos de obligación de pago de sus deudas, dígase morosidad bancaria y empresarial, tiene una antigüedad mayor a 6 meses.

Sin dudas que la transferencia que ha prometido Defensa le permitirá aliviar esta situación de mora, para alivio de los acreedores de Vigo, pero el tema ya es motivo de comentarios irónicos en el mundo naval europeo y de la región.