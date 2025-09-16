Oficinas de diversidad y derechos humanos serán instaladas en todo el país

Acciones y compromisos

La instalación de oficinas departamentales se enmarca en el programa En Cada Territorio, Más Derechos, que trabaja en identificar vulneraciones y articular soluciones junto a gobiernos locales, organizaciones y comunidades. La Secretaría también trabaja en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, en cupos laborales para poblaciones vulneradas junto a la ONSC, y en la consolidación de la Educación Sexual Integral y la Guía de Diversidad en el sistema educativo.

En el plano internacional, Uruguay apoyó la renovación del mandato del experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, y despliega políticas específicas para personas privadas de libertad, especialmente trans.

Desafíos pendientes

El subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, reconoció que el principal déficit es la cuota laboral trans, y advirtió sobre la necesidad de fortalecer la educación sexual y combatir el acoso escolar. Por su parte, la diputada María Inés Obaldía recordó que “las leyes no cambian solas la realidad, sino la apropiación social de los derechos. El gozo de los derechos compartidos socialmente vuelve todo más fácil, se vuelve vivencia”.

La apuesta del gobierno, remarcaron las autoridades, es avanzar en una política pública que no quede en el papel, sino que se viva en el territorio. Territorializar, escuchar y construir junto a las comunidades será el motor para que la diversidad se traduzca en igualdad efectiva en todo el país.