Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Sandra Fleitas | Alicia Ghione |

Nuevo episodio

"Mordaza judicial" La fiscal Sandra Fleitas denunció presiones en la causa contra Alicia Ghione

Sandra Fleitas aseguró haber recibido una notificación judicial que, según sus palabras, operó como una “mordaza” para impedirle revelar detalles de la causa.

Sandra Fleitas aseguró haber recibido una notificación judicial que, según sus palabras, operó como una “mordaza” para impedirle revelar detalles de la causa.

Sandra Fleitas aseguró haber recibido una notificación judicial que, según sus palabras, operó como una “mordaza” para impedirle revelar detalles de la causa.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La investigación sobre el desempeño de la fiscal Alicia Ghione en el caso Penadés sumó un capítulo: su colega Sandra Fleitas aseguró haber recibido una notificación judicial que, según sus palabras, operó como una “mordaza” para impedirle revelar detalles de la causa.

Testimonio en la causa contra Ghione

Fleitas, fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno, declaró en la investigación que conduce Gilberto Rodríguez sobre la actuación de Ghione, señalada por presuntas irregularidades y por omisión de denunciar pruebas relevantes. La denuncia surgió de los abogados del exsenador blanco Gustavo Penadés, quienes sostienen que la entonces fiscal del caso retuvo el celular del denunciante Jonathan Mastropierro sin reportar evidencias de “gravísimos delitos de naturaleza sexual”.

En su comparecencia, Fleitas recordó además su rol en la causa que terminó con la condena de Romina Celeste Papasso por haber difamado al actual presidente, Yamandú Orsi, y relató intercambios que mantuvo con Ghione sobre la exmilitante nacionalista. Entre ellos, comentó que le ofreció enviarle un audio hallado en el celular de Papasso, pero Ghione prefirió recibirlo en un pendrive porque “cuanto menos gente metida en la vuelta, mejor”.

Discrepancias y tensiones internas

Fleitas señaló que, tras la condena de Papasso por siete delitos, Ghione se mostró disconforme con la pena de penitenciaría aplicada, pese a que otra fiscal presente consideró la sanción “razonable”. Según el testimonio, Ghione llegó a decir que Papasso “era una víctima de abuso”, lo que generó tensión entre ambas.

Dos meses más tarde, relató Fleitas, recibió un cedulón judicial que le prohibía hablar de información reservada vinculada al análisis del celular de Papasso y a testigos protegidos. “Era una mordaza judicial sobre no decir algo de alguien que no tenía ni la menor idea de quiénes eran”, aseguró.

“Improcedente e innecesario”

La fiscal sostuvo que esa medida no tenía justificación y que, en todo caso, hubiera correspondido una nota de la fiscal de Corte. “Dentro de nuestro cargo es inherente la reserva de todos los casos y menos hablar de un caso que lleva otro compañero”, enfatizó. Para Fleitas, la notificación fue “improcedente” y carente de sentido práctico.

El testimonio refuerza las dudas sobre el manejo del expediente Penadés por parte de Ghione y se suma a una serie de cuestionamientos que ahora deberá evaluar la justicia en el marco de esta nueva causa.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar