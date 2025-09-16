Federico Preve: "La gestión anterior de ASSE fue pésima"

En su análisis, Preve consideró que la maniobra de la oposición buscaba ocultar un plan quinquenal “integral” que potencia la gestión de ASSE, genera eficiencia, incentiva la formación de recursos humanos y permite inversiones por cerca de 200 millones de dólares en hospitales. "Hay un conjunto de elementos que potencian la gestión, que generan eficiencia dentro de ASSE, que claramente no se quiere debatir porque la gestión anterior de ASSE fue pésima. Se desarmó asistencialmente, se desfondó con deudas de 280 millones de dólares, como denunciamos en la rendición de cuenta, y se desarticuló desde el punto de vista de los recursos humanos, además de que se invirtieron dineros públicos en empresas amigas y cuestiones de clientelismo que ingresaron por la ventana varios amigos de dirigentes y gente perteneciente al Partido Nacional, particularmente en el último año".