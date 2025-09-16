Hacete socio para acceder a este contenido

Política Preve | Álvaro Danza |

Danza y circo

Federico Preve: "La gestión anterior de ASSE fue pésima"

La comparecencia de Danza se retrasó dos horas; Preve denunció un “show político” para ocultar un plan quinquenal integral que potencia ASSE.

Federico Preve, diputado del Frente Amplio.

 Foto: Comunicación FA
Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, cuestionó el retraso de dos horas en la comparecencia del presidente de Asse, Dr. Álvaro Danza, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, previsto inicialmente para las 10.30. Desde el FA explicaron que el retraso se debió a la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición sobre el eje de la discusión presupuestal y la postura de la coalición frente a la autoridad de Danza.

Preve calificó la situación como “una especie de show político vinculada con lo que se ha venido denunciando por parte de la oposición”. Enfatizó que, más allá del debate político, el plan estratégico quinquenal presentado por Danza incluye inversiones millonarias en hospitales del país, recursos para salud mental, primeras infancias, médicos residentes y docentes, además de mejoras en la gestión de Asse. “Claramente todo eso no se quiere evidenciar y se hace una cortina de humo, un show, una especie de pirotecnia para intentar tapar eso”, sostuvo.

En su análisis, Preve consideró que la maniobra de la oposición buscaba ocultar un plan quinquenal “integral” que potencia la gestión de ASSE, genera eficiencia, incentiva la formación de recursos humanos y permite inversiones por cerca de 200 millones de dólares en hospitales. "Hay un conjunto de elementos que potencian la gestión, que generan eficiencia dentro de ASSE, que claramente no se quiere debatir porque la gestión anterior de ASSE fue pésima. Se desarmó asistencialmente, se desfondó con deudas de 280 millones de dólares, como denunciamos en la rendición de cuenta, y se desarticuló desde el punto de vista de los recursos humanos, además de que se invirtieron dineros públicos en empresas amigas y cuestiones de clientelismo que ingresaron por la ventana varios amigos de dirigentes y gente perteneciente al Partido Nacional, particularmente en el último año".

Sobre el cargo de Álvaro Danza

Sobre los cuestionamientos a la compatibilidad del cargo de Danza con su actividad privada, Preve señaló que “Danza es un médico clínico que atiende un policlínico como consultante, por lo tanto eso no tiene ningún grado de incompatibilidad con la venta de servicios”.

Además, subrayó que su carga horaria es de dos horas mensuales en tres mutualistasa, por lo tanto, "para estar en el directorio político de una empresa, claramente, eso es compatible"

