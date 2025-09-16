El diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, cuestionó el retraso de dos horas en la comparecencia del presidente de Asse, Dr. Álvaro Danza, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, previsto inicialmente para las 10.30. Desde el FA explicaron que el retraso se debió a la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición sobre el eje de la discusión presupuestal y la postura de la coalición frente a la autoridad de Danza.
Danza y circo
Federico Preve: "La gestión anterior de ASSE fue pésima"
La comparecencia de Danza se retrasó dos horas; Preve denunció un “show político” para ocultar un plan quinquenal integral que potencia ASSE.