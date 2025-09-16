Senado aprobó venia para designar a Luis Calabria en la JUTEP

Renuncia en 2022

En 2022, mientras ocupaba el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Calabria presentó su renuncia en una carta dirigida al entonces presidente Luis Lacalle Pou. En la misiva, Calabria hizo referencia a la "polémica por la utilización de los servicios del Hospital Policial por parte de ciudadanos civiles" y de "cargos políticos".

Calabria explicó que el 1º de julio de ese año él mismo tuvo una "consulta oftalmológica" en el centro de salud, y consideró el hecho como un "error de valoración" que "puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de Gobierno". La renuncia se produjo horas después de que se informara que tanto él como otros jerarcas y sus familiares se habían atendido en el Hospital Policial durante la pandemia de Covid-19.