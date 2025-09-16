Senado aprobó venia para designar a Luis Calabria en la JUTEP

La Cámara de Senadores adoptó una resolución afirmativa para la designación de Luis Calabria como miembro del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). La venia, considerada de "grave y urgente", fue propuesta por el Partido Nacional. El informe en Sala estuvo a cargo del senador Javier García, y la resolución será comunicada al Poder Ejecutivo.
Calabria, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad de la República, es referente del Partido Nacional en temas de seguridad. La mayor parte de su trayectoria lo vincula a la figura del fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga, de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos.
Entre los cargos más destacados que ocupó, se encuentran el de Director General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2020 y 2022, y el de Prosecretario de la Cámara de Senadores de 2015 a 2020. También se desempeñó como asesor en la Presidencia de la República y como asesor jurídico, político y parlamentario de Larrañaga. Además, colaboró en el Parlamento, gobiernos departamentales y el Banco Central, con especialización en Derecho Administrativo, Derecho Público y Derecho Penal.
Renuncia en 2022
En 2022, mientras ocupaba el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Calabria presentó su renuncia en una carta dirigida al entonces presidente Luis Lacalle Pou. En la misiva, Calabria hizo referencia a la "polémica por la utilización de los servicios del Hospital Policial por parte de ciudadanos civiles" y de "cargos políticos".
Calabria explicó que el 1º de julio de ese año él mismo tuvo una "consulta oftalmológica" en el centro de salud, y consideró el hecho como un "error de valoración" que "puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de Gobierno". La renuncia se produjo horas después de que se informara que tanto él como otros jerarcas y sus familiares se habían atendido en el Hospital Policial durante la pandemia de Covid-19.