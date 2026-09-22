Legisladores del FA arremeten contra Botana tras condena de asesor de edil

Tras conocerse la condena judicial, Gómez informó que resolvió cesar a su asesor.

Un mayor análisis

Desde el Frente Amplio señalaron que la situación requiere un mayor análisis. Sabini manifestó su preocupación y recordó las declaraciones realizadas por el senador nacionalista Sergio Botana, quien había acusado al Frente Amplio de ser un "narco partido".

"Sería bueno que algunos legisladores que hicieron expresiones muy equivocadas con respecto al Frente Amplio y al narcotráfico hagan una mea culpa", sostuvo Sabini.

El senador agregó que esperará lo que determine la Justicia y señaló: "A mí no me gusta ante estas situaciones salir a cobrar al grito, pero me parece que algunos senadores hicieron aseveraciones muy graves y ahora esas aseveraciones les caen en la cabeza".

Consultado sobre cómo evitar que el narcotráfico se infiltre en la política, Sabini planteó dos aspectos: "Mejorando el sistema de financiamiento de los partidos políticos, sin duda, y mejorando el criterio de elección de los asesores también".

En la misma línea se manifestó en su cuenta de X la diputada Julieta Sierra: "Los frenteamplistas tuvimos que soportar declaraciones de esta índole hace unos meses, sin ningún fundamento. No pienso comportarme igual con los hechos de público conocimiento. Solo esperar que se investigue a fondo, por supuesto, porque sin tener la incredulidad de pensar que Uruguay es la excepción a todo y acá hay cosas que no pasan, hay que cuidar lo que se dice, principalmente cuando se habla ocupando una responsabilidad institucional", sentenció.