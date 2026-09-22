El puerto de Montevideo retomó sus actividades tras finalizar el paro de 24 horas del sindicato portuario

Luego de un paro total de 24 horas convocada en todos los puertos del país, las actividades en el puerto de Montevideo comenzaron a normalizarse a partir de las 7:00 de la mañana de este martes. El levantamiento de la medida permitió el paulatino ingreso de los camiones de carga hacia el acceso norte por la rambla portuaria.
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La medida de fuerza fue impulsada por el sindicato portuario en rechazo a la reciente resolución del Gobierno que obliga a los trabajadores a garantizar un esquema de "servicios mínimos" para asegurar la operativa en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Un conflicto en escalada por la firma del convenio colectivo
La tensión en la operativa portuaria se enmarca en un diferendo de varios meses por la falta de acuerdo en la negociación del nuevo convenio colectivo entre el gremio y la empresa TCP.
Tras una serie de paralizaciones previas que afectaron la carga y descarga de contenedores, la firma privada solicitó al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad de los servicios. Si bien el Gobierno descartó esa figura, determinó la fijación de servicios mínimos obligatorios, disposición que fue calificada como excesiva tanto por el sindicato portuario como por el PIT-CNT.
Próximas asambleas y eventuales movilizaciones
Pese a la reactivación del tránsito y la operativa en esta jornada, el conflicto no está resuelto. El sindicato de TCP convocó a una asamblea para la mañana de este jueves, en la que se evaluará la evolución de las negociaciones y se resolverán las próximas medidas a adoptar en la operativa del puerto.
Por su parte el gobierno convocó una instancia tripartita para buscar destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo, la reunión está prevista para la jornada de este martes.