El puerto de Montevideo retomó sus actividades tras finalizar el paro de 24 horas del sindicato portuario

Tras una serie de paralizaciones previas que afectaron la carga y descarga de contenedores, la firma privada solicitó al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad de los servicios. Si bien el Gobierno descartó esa figura, determinó la fijación de servicios mínimos obligatorios, disposición que fue calificada como excesiva tanto por el sindicato portuario como por el PIT-CNT.

Próximas asambleas y eventuales movilizaciones

Pese a la reactivación del tránsito y la operativa en esta jornada, el conflicto no está resuelto. El sindicato de TCP convocó a una asamblea para la mañana de este jueves, en la que se evaluará la evolución de las negociaciones y se resolverán las próximas medidas a adoptar en la operativa del puerto.

Por su parte el gobierno convocó una instancia tripartita para buscar destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo, la reunión está prevista para la jornada de este martes.