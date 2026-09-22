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Sociedad ciclón extratropical | frío | primavera

Pronóstico

Masa de aire frío y ciclón extratropical marcan el inicio de la primavera en Uruguay

Un frente frío y un ciclón extratropical provocarán bajas temperaturas y heladas, luego vendrá un repunte de temperaturas.

Ciclón extratropical y frío

Ciclón extratropical y frío
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El inicio de la primavera en Uruguay se presenta acompañado por un marcado descenso térmico y condiciones inestables. Este fenómeno responde al ingreso de un frente frío desde el suroeste y a la influencia de un intenso ciclón extratropical formado en el Atlántico Sur a partir de un sistema de baja presión en la región.

Pronóstico del tiempo en Uruguay

De acuerdo con los reportes meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y de la agencia brasileña MetSul, estas condiciones afectarán a todo el territorio nacional durante las próximas horas antes de dar paso a un paulatino repunte de las temperaturas hacia el fin de semana.Pronóstico detallado para el martes 22 de septiembrePara la jornada de hoy, INUMET prevé abundante nubosidad y un descenso térmico que situará las mínimas nacionales en torno a los 6 °C y las máximas por debajo de los 16 °C.

  • Montevideo y Área Metropolitana: Se espera una jornada fría con cielo nuboso a cubierto y probables chaparrones durante la mañana. La temperatura oscilará entre una mínima de 7 °C y una máxima de apenas 11 °C, con vientos del suroeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h que generarán bajas sensaciones térmicas antes de amainar hacia la tarde y noche.
  • Litoral Oeste y Suroeste: Predominará el cielo cubierto y ambiente frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 6 °C y máximas de 15 °C.
  • Centro y Norte: Se registrará una mañana fría con abundante nubosidad y neblinas matinales en áreas rurales, con valores térmicos entre los 6 °C de mínima y 16 °C de máxima.
  • Este y Sureste: Habrá persistencia de nubosidad, precipitaciones aisladas en las primeras horas y vientos notorios en franja costera con ráfagas superiores a 30 km/h, registrando temperaturas de entre 7 °C y 14 °C.

Proyección para los próximos días: del pico de frío al repunte primaveralEl comportamiento atmosférico experimentará dos fases bien definidas a lo largo de la semana:

  • Miércoles 23 de septiembre (Pico de enfriamiento): Será la mañana más fría de la semana, con una temperatura mínima de 4 °C y probables heladas agrometeorológicas en zonas rurales del interior. Pese al frío matinal, la máxima subirá hasta los 16 °C a 17 °C con cielo más despejado. MetSul destaca que este ingreso de aire frío mantendrá anomalías térmicas negativas sobre todo el país.
  • Jueves 24 a Domingo 27 de septiembre (Recuperación térmica): A partir del jueves se consolidará un rápido repunte térmico característico de la primavera, alcanzando una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C. Para el viernes y sábado se prevén jornadas templadas con máximas de 22 °C, mientras que el domingo las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y 20 °C, con probabilidad media de chaparrones hacia la noche o madrugada

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