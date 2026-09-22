El inicio de la primavera en Uruguay se presenta acompañado por un marcado descenso térmico y condiciones inestables. Este fenómeno responde al ingreso de un frente frío desde el suroeste y a la influencia de un intenso ciclón extratropical formado en el Atlántico Sur a partir de un sistema de baja presión en la región.
Pronóstico
Masa de aire frío y ciclón extratropical marcan el inicio de la primavera en Uruguay
Un frente frío y un ciclón extratropical provocarán bajas temperaturas y heladas, luego vendrá un repunte de temperaturas.