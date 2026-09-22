Masa de aire frío y ciclón extratropical marcan el inicio de la primavera en Uruguay

Pronóstico del tiempo en Uruguay

De acuerdo con los reportes meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y de la agencia brasileña MetSul, estas condiciones afectarán a todo el territorio nacional durante las próximas horas antes de dar paso a un paulatino repunte de las temperaturas hacia el fin de semana.Pronóstico detallado para el martes 22 de septiembrePara la jornada de hoy, INUMET prevé abundante nubosidad y un descenso térmico que situará las mínimas nacionales en torno a los 6 °C y las máximas por debajo de los 16 °C.