Legnani anunció un plan piloto con productores para conservar y proteger la cuenca del río Santa Lucía

El director general de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones, Gustavo González, agregó que a través de este acuerdo se va a “dotar a los productores de una bomba solar, dos paneles solares, la cañería, un depósito de agua, y bebederos para que los animales puedan tomar agua más limpia fuera de los espejos de agua”.

González mencionó que a través de este nuevo equipamiento al que accederán los productores, se busca mejorar la calidad de las aguas del Santa Lucía y sus afluentes, “evitando turbidez, que no queden animales enterrados o que se pierdan animales por ese motivo. Y, además, yo creo que lo mejor de todo es la señal de que acompañamos a los productores en el proceso”.

El acuerdo, que fue firmado por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general del gobierno departamental, Pedro Irigoin, así como el propio de la Vega, en representación de la AUA, “parece chiquito pero va a beneficiar a todo el Uruguay” describió González, “va a ser demostrativo para otras regiones y estamos seguros de que todo el mundo va a ir hacia ese modelo”.