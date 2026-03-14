Legnani anunció un plan piloto con productores para conservar y proteger la cuenca del río Santa Lucía

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, firmó un acuerdo de cooperación con la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) con el fin de conservar y proteger la cuenca del río Santa Lucía, en un trabajo conjunto con productores ganaderos de la zona, donde se les proveerá equipamiento e infraestructura para un mejor manejo del agua para consumo animal.
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El director de la AUA, Mauro de la Vega, explicó que, tras la firma del acuerdo, se comenzará a desarrollar un plan piloto con 20 productores “que hoy están llevando el ganado al curso del agua y queremos evitar eso” con el fin de “generar conservación y restauración” de las aguas del Santa Lucía.
Trabajo conjunto con los productores
La firma del acuerdo, que tuvo lugar en la sede de la Sociedad de Fomento Rural de Tala, genera además instancias de trabajo mancomunado entre el gobierno departamental y la AUA en lo que tiene que ver con la provisión de bombas solares a productores, “una solución también para el propio ganado para que no se empantane o tenga algunos problemas para acceder al agua”, destacó de la Vega.
El director general de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones, Gustavo González, agregó que a través de este acuerdo se va a “dotar a los productores de una bomba solar, dos paneles solares, la cañería, un depósito de agua, y bebederos para que los animales puedan tomar agua más limpia fuera de los espejos de agua”.
González mencionó que a través de este nuevo equipamiento al que accederán los productores, se busca mejorar la calidad de las aguas del Santa Lucía y sus afluentes, “evitando turbidez, que no queden animales enterrados o que se pierdan animales por ese motivo. Y, además, yo creo que lo mejor de todo es la señal de que acompañamos a los productores en el proceso”.
El acuerdo, que fue firmado por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general del gobierno departamental, Pedro Irigoin, así como el propio de la Vega, en representación de la AUA, “parece chiquito pero va a beneficiar a todo el Uruguay” describió González, “va a ser demostrativo para otras regiones y estamos seguros de que todo el mundo va a ir hacia ese modelo”.