Legnani: "Propongo ser un intendente con menos escritorio y más territorio"

En diálogo con Caras y Caretas, analizó los desafíos de la próxima elección departamental, los ejes de su campaña y describió lo que diferencia su propuesta de la de los candidatos de la coalición, Alfonso Lereté y Sebastián Andújar por el Partido Nacional, y Walter Cervini por el Partido Colorado. Con una larga trayectoria en la administración canaria, destacó como diferencial la gestión de los últimos 20 años y el crecimiento del departamento bajo la dirección del Frente Amplio.

Recientemente fue proclamado candidato único por el Frente Amplio, ¿cómo recibió esta proclamación y qué cree que representa para el partido en el departamento?

Lo de la candidatura única nunca me lo propuse ni tenía la potestad de hacerlo. El Frente Amplio tomó una decisión sana que fue enfocarse completamente en las elecciones nacionales y después del balotaje empezar a procesar las discusiones internas, sector por sector, pensando en las candidaturas hacia mayo. Pasado el balotaje, cada sector empezó a decantar sus apoyos hacia esta candidatura. Se dio naturalmente. En cuanto a la campaña, no nos cambia nada el hecho de tener una, dos o tres candidaturas. Vamos a hacer una campaña sumamente unitaria, de muchísimo recorrido, a diferencia de la campaña nacional, que según una visión casi unánime fue un tanto fría. Entendemos que la campaña en Canelones va a agarrar efervescencia, algo que estamos notando desde muy temprano en las recorridas, debido a que vamos a tener una disputa territorial. Canelones tiene 30 municipios y va a tener 32, que se disputarán entre nuestros candidatos a alcalde y alcaldesa contra los de la coalición.

Si bien usted tuvo un rol clave como secretario general de la comuna canaria, es un cargo más vinculado a la gestión interna y quizás no tan visible para el público en general. ¿Cómo está encarando el desafío de darse a conocer y conectar con la ciudadanía en esta campaña?

Creo que la gestión de Canelones no hay que analizarla por el último quinquenio. Yo la planteo como una serie televisa, que para entender el último capítulo tenés que haber visto los otros tres. Son cuatro capítulos y esperemos que haya un quinto. En los primeros dos capítulos, Yamandú [Orsi] fue secretario general y Marcos [Carámbula] intendente. Después Yamandú fue intendente y yo fui secretario general. De alguna manera, la función del secretario general atraviesa todos los temas que tiene la gestión en Canelones. Tenemos la particularidad, a diferencia del interior del país, de que la gente no consume tanta televisión y radio local, sino que se enfoca más en los medios de Montevideo. Esto lleva a que el intendente sea la figura más conocida y que al resto de los integrantes del equipo les cueste más hacerse conocer. En ese sentido, sí, hay un desafío, pero que Yamandú ya experimentó. En este último quinquenio hemos colaborado para que la gestión tenga visibilidad, así como las distintas figuras que componen la gestión. En mi caso, a Marcos y a Yamandú siempre los miré desde los ojos de un aprendiz y, como digo siempre, como quien trata de adivinarle el truco al mago. Esto me permitió acumular experiencia. En los dos periodos de Marcos fui director de Jurídica, prosecretario general y secretario general. Acumulé una experiencia que espero volcar en beneficio de la ciudadanía. Todos los servidores públicos, del partido que sea, en el cargo que estemos, tenemos el objetivo de finalizar el periodo con un Canelones aún mejor del que tenemos hoy.

¿Qué impacto cree que tendrá la candidatura presidencial de Yamandú Orsi en la elección departamental?

Hay un sentimiento de orgullo producto de que el presidente salió de la gestión en Canelones, algo que tiene muy motivada a la militancia.

¿Qué nos puede contar sobre la estrategia de campaña?

Desde el sábado pasado, que se oficializó la candidatura, estamos con un diseño de campaña muy intenso. Esto es, pueblo a pueblo, barrio a barrio, cuadra a cuadra, casa por casa y cara a cara. Tenemos un diagrama previsto, con actos y actividades puntuales en determinados puntos del departamento, pero la idea es recorrer los 32 municipios con todo el Frente Amplio junto. Hay muchas ganas, desde el candidato a intendente hasta los candidatos a alcaldes y alcaldesas. Nuestra campaña también consiste en llamar a acompañar la lista del intendente con la hoja del alcalde o la alcaldes, ya que en el departamento se dio mucho ausentismo del voto a los municipios. Esto no solo pasó en el Frente Amplio, sino en todos los partidos de la coalición. Entonces, vamos a hacer una campaña fuerte en ese sentido porque entendemos que el tercer nivel de gobierno es clave, son el primer eslabón con el vecino y la vecina, el receptor de las demandas que deben llegar a Canelones.

¿Cómo evalúa que la coalición vaya junta por primera vez en Canelones? ¿Presenta un desafío extra?

Es un hecho novedoso en Canelones, en Montevideo no. Es una herramienta válida. Por mi parte, actualmente, considero a la coalición como un acuerdo técnico electoral y nada más. Según han manifestado integrantes de la coalición, no tienen ni siquiera un ámbito de coordinación propio. De hecho, recuerdo declaraciones de Tabaré Viera, que en un momento se le preguntó en cuántos departamentos pretendían formar coalición y él dijo “en más de 18 y en menos de 20”. Lo cierto es que en aquellos departamentos donde el Partido Nacional está fuerte y no necesita al Partido Colorado, decidió no formar coalición. Entonces, entiendo que la coalición es una coalición en la medida que le sea funcional al Partido Nacional.

Por su parte, el Partido Colorado no tuvo otra opción que resignarse a la voluntad del Partido Nacional en la medida que éste dispuso no formar coalición en los departamentos gobernados por el FA, Salto, Montevideo y Canelones, donde el Partido Nacional se arrimaba a presentar candidatura y, probablemente, el Partido Colorado ayude a que los candidatos del Partido Nacional obtengan una mayor representación en la Junta Departamental. Creo que hay que ver qué es lo que pasa. No hay que hacer una sumatoria lineal de lo que fueron los votos de los partidos políticos por separado en la elección departamental pasada y sumarlos todos a la coalición, porque si vemos lo que pasó en octubre, los votos no fueron de forma lineal una sumatoria al balotaje de noviembre. Al Frente Amplio no le cambia que la coalición presente una, dos o tres candidaturas. De la misma manera que a nosotros no nos representa ningún cambio que el frente presentara más de una candidatura. En la campaña pasada, Yamandú compitió contra cuatro candidatos porque Cabildo Abierto también presentó candidato.

¿Cuáles cree que son las principales diferencias que ofrece la propuesta del FA en Canelones? ¿Por qué la ciudadanía debería elegirlo a usted y no optar por un cambio de partido en la intendencia?

Lo primero que nos planteamos, con mucha humildad, es mostrar todo lo que se hizo, que es muchísimo. Llevamos 20 años de gestión en los que Canelones experimentó un crecimiento exponencial en todas las áreas. El punto de partida, en el año 2005, fue un Canelones que, cuando Marcos llegó a la Intendencia, tenía $37 en caja para pagar los sueldos. El déficit acumulado era de tres presupuestos anuales y lo abatimos a uno. En aquel entonces, teníamos cinco camiones recolectores y hoy tenemos 53. La bolsa de basura se colocaba en el árbol y hoy tenemos 153. 000 familias con contenedores domiciliarios y 70.000 familias compostando en domicilio. Canelones es el departamento que más capta material reciclable a nivel país. De las 17.000 toneladas que se vuelcan por año al mercado, Canelones vuelca 7000. Tenemos todo un trabajo hecho en gestión ambiental, es el área en la que estamos mejor valorados. Tenemos 80 % de aprobación en limpieza.

Desarrollamos obras nuevas en 30 municipios, solo en este periodo hicimos 300 obras, pavimentamos 400 kilómetros de calle. El compromiso, por supuesto, es hacer obras nuevas en los 32 municipios que tendremos. En el año 2005 teníamos 11.000 luminarias, vamos a terminar este periodo con 80.000 y el desafío es llegar a 95.000 y, en la medida de lo posible, alcanzar las 100.000 en el próximo periodo. Teníamos un centro deportivo, ahora tenemos 17. Vamos a generar tres nuevos, desde cero, en Barros Blancos, Sauce y Santa Lucía. Vamos a suscribir algún convenio, sobre todo en Costa de Oro, por ahora estamos visualizando Costa Azul, para levantar algunos centros deportivos que están en manos de comisiones de fomento y demás, cuyas estructuras han quedado un tanto obsoletas. En Pando, por ejemplo, pegado al centro barrio, tenemos un gimnasio abierto que pensamos cerrarlo y transformarlo en un polideportivo. En fin, hemos evolucionado muchísimo en todas las áreas y eso es lo que tenemos para mostrar. En este periodo, cuando llegamos a las 43.000 luminarias, pasamos de sólido a led. Eso le valió a la Intendencia de Canelones un reconocimiento por parte del Ministerio de Industria por eficiencia energética. Hoy estamos pagando lo mismo de energía que lo que pagábamos en el año 2016, con mucha más cantidad de luminaria y habiendo absorbido todos los aumentos de consumo de energía. A su vez, ese ahorro nos permitió desplegar un plan de iluminación de las 74 instituciones de fútbol infantil. En cada institución de fútbol infantil, iluminamos una cancha con 12 focos led y nos hacemos cargo del consumo. De todas las cosas que nos han tocado inaugurar en todo este tiempo, es de las cosas que más llenan y no es más que un granito de arena que pone el Gobierno de Canelones al lado de lo que hacen los padres y las madres con los gurises: los llevan a entrenar, venden el refresco y las tortas fritas en la cancha de fines de semana. En estos espacios los gurises también crecen en valores, como en la familia y en la escuela. Uno de los desafíos que tenemos en este sentido es realizar siete centros de desarrollo del deporte y fútbol que van a estar a disposición de las siete ligas que tenemos. Sería una cancha por liga, más un lugar para hospedaje y un vestuario. Además, comenzar un plan de iluminación de las canchas de fútbol 11 para adultos, haciendo especial énfasis y priorizando aquellas instituciones que trabajan más con el deporte juvenil.

Por mi parte, me propongo ser un intendente que esté lo imprescindible en el escritorio y la mayor cantidad de tiempo posible en el territorio. Pretendo ser, conjuntamente con los alcaldes y las alcaldesas, el primer receptor de las demandas de los vecinos y vecinas. Y luego, evaluar, porque gobernar implica a veces decir que sí, a veces decir que sí pero dentro de un tiempo y a veces decir que no, ya que los recursos son limitados y las necesidades en el departamento son ilimitadas. Eso hace que el desafío sea hermoso.

Y también una gran responsabilidad

Sí, mucha responsabilidad, porque el departamento tiene un 13 % más de población que la que recogió el último censo. En los últimos años creció un 20 %. Ese crecimiento hay que combinarlo con otro elemento: en el año 2000 nacían 9000 gurises y ahora nacen 4500, por lo que la natalidad cayó a la mitad. Mientras la población de Uruguay permanece estable, la del departamento creció un 20 %. Esto es posible porque, de alguna manera, el Gobierno Canelones generó las condiciones para ese crecimiento. En términos de infraestructura y servicios, crecieron prácticamente todas las localidades, pero la Ciudad de la Costa tal vez sea el lugar donde más se nota. Y el tema del crecimiento del departamento hace que el tema de mejorar la movilidad sea otra de las prioridades. Ahora, una vez resuelto ese tema, también puede ocurrir que, en la medida que desde el Pinar a Ciudad Vieja se llegue en mucho menos tiempo, más gente quiera vivir en la costa. Ahí se va a ir configurando un nuevo mapa en el territorio y tendremos que estar siempre alerta a las nuevas demandas que puedan venir de los vecinos que lleguen al departamento, a quienes tendremos que conocer, saber qué piensan y qué quieren.

Más allá del crecimiento de Canelones que usted destaca, hay quienes opinan que hay cierto desgaste de la gestión del FA y que debería darse una alternancia, ¿qué opinión le merece?

Creo que esa visión no tiene sustento. El departamento creció muchísimo en estos últimos 20 años, en todas las áreas, teniendo en cuenta que se trata de una gestión compleja, ya que, como nosotros definimos, Canelones es como un país dentro de otro país. Tenemos un departamento costero, con 60 kilómetros de costa y 40 balnearios, con una cabeza muy montevideana en la costa, pero también un Canelones rural con mucha identidad, muy parecido al Uruguay profundo, que no tiene nada que ver con ciudades como Canelones, Las Piedras y Santa Lucía. Gestionar este departamento durante 20 años y, en el caso de Yamandú, terminar el periodo con un 65 % de aprobación y resultar electo presidente de la República, es un mensaje fuerte. Y más con lo que le cuesta un candidato del interior ocupar ese cargo, nos tendríamos que retrotraer al 1946 con Tomás Berreta, o quizás el último candidato con chance fue Jorge Larrañaga. Esto significa que en estos últimos 20 años se hizo una muy buena gestión en Canelones. Obviamente mi opinión es muy parcializada, pero por algo la ciudadanía nos renovó la confianza. Entonces, yo no veo el desgaste, sino todo lo contrario. Tenemos mucho más potencial para crecer.

Recientemente, candidatos de la coalición en Canelones cuestionaron algunas políticas de la Intendencia, como la carga tributaria. ¿Cree que hay margen para reducir tributos?

Yo estoy abierto a analizar la carga tributaria en todo el departamento. Es cierto que hace 20 o 30 años atrás la Ciudad de la Costa era otra, donde uno salía de su casa y andaba en la arena o entre los pozos, y no tenía iluminación ni saneamiento. Actualmente, las propiedades se han valorizado en la medida que tienen saneamiento, iluminación, calles pavimentadas y otros servicios que antes no tenían. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio. No estamos cerrados a nada. Podemos revisarlo y evaluar cómo atender las demandas en los distintos puntos del departamento, siempre en función de los servicios que se brinden.

La inversión en cultura es otra de las críticas recurrentes. ¿Cómo justifica esa inversión y qué retorno espera de ella?

Nosotros tenemos más de 100 fiestas en todo el departamento, algunas muy tradicionales, de muchísimos años, y otras más nuevas. Las apoyamos a todas. Recientemente, tuvimos el Canelones Suena Bien, con entrada libre, espectáculos de primer nivel, tanto de artistas nacionales como internacionales, que reunió más de 70.000 personas. En ediciones anteriores actuaron La vela puerca, No te va gustar, Jaime Roos, Jorge Drexler, entre otros, y en esta oportunidad tuvimos a Divididos y Nicki Nicole. Luego de esta fiesta, se comunicaron con nosotros los gastronómicos de Atlántida para decirnos que nunca vieron tanta gente en este balneario, que hubo cola para sentarse a comer hasta las 2 de la mañana. Esto ocurrió en Atlántida y derramó en los balnearios aledaños. Entonces, entendemos que el retorno mueve toda la economía de la localidad en un momento en el que la temporada de turismo cae, que es la segunda quincena de enero y la primera de febrero. Anteriormente, tuvimos la Fiesta del Pollo y la Gallina, en San Bautista, en la que tocó No te va gustar. La Intendencia de Canelones también colaboró mucho para que San Bautista tenga su fiesta tradicional, en un Municipio que no está en manos del Frente Amplio, sino del Partido Nacional. Y lo mismo hacemos en San Jacinto, Cerrillo y en todo el departamento. También hacemos una fuerte inversión en Carnaval, con 120 espectáculos en los 30 municipios y 3000 artistas trabajando. Para nosotros, es como decía Mariano Arana: la izquierda sin cultura no es izquierda. Es por eso que hacemos una fuerte apuesta, no lo consideramos un gasto, sino una inversión. Le brindamos un espectáculo de calidad a la gente y, a su vez, trabaja la provisión, el que vende la pizza, el que vende refresco, etcétera. No pensamos retroceder un ápice en ese sentido.