Ley de eutanasia: pese al cruce entre colorados, están los votos para ser aprobada

El Comité Ejecutivo Nacional del PC expresó este lunes su apoyo al proyecto, cuyo contenido fue impulsado en la legislatura pasada por el entonces diputado Ope Pasquet. El proyecto no había llegado al pleno del Senado porque quedó estancado en la comisión.

Según dijeron fuentes coloradas, la “enorme mayoría” de la bancada votará a favor. Por ejemplo, uno de los legisladores que no lo hará es Gabriel Gurméndez.

El sector de Bordaberry emitió un comunicado en el que sostiene que los legisladores colorados "ejercerán su derecho y deber de votar conforme a su conciencia y a su leal saber y entender".

"Vamos Uruguay reafirma su compromiso con la libertad de acción de sus legisladores y con el respeto a la diversidad de opiniones dentro de nuestro Partido, en el marco de los principios democráticos que nos inspiran", agrega el texto.

Tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana, de Gustavo Salle, no apoyarán el proyecto. El Partido Nacional no resolvió una postura de bancada, pero si bien la mayoría votará en contra, “algunos” apoyarán, ya que es un “tema de consciencia”.

Uno de los dirigentes blancos que se expresó a favor fue el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

El proyecto

El proyecto, aprobado en la Comisión de Salud de Diputados a medidos de julio, regula “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece el proceso y las condiciones para que se pueda aplicar la eutanasia. El texto no contempla la posibilidad del suicidio asistido ni tampoco las modificaciones que había planteado el senador Bordaberry.

“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, dice el artículo dos del texto votado.