Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carolina Cosse | Deseos |

Presidenta Interina

Los deseos de Carolina Cosse para este 2026

Carolina Cosse proyecta un 2026 con el objetivo central de que las decisiones políticas transformen la vida de las personas. Esto dijo a la prensa.

Carolina Cosse, presidenta interina.

Carolina Cosse, presidenta interina.

 Sofia Torres/ FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Durante la licencia semanal del Presidente de la República, Cosse asumió la conducción del Poder Ejecutivo y una de sus primeras acciones fue la promulgación de los seguros de paro excepcionales destinados a los trabajadores de la industria frigorífica. Se trata de normas que ya habían sido aprobadas previamente por el Senado y que, según destacó, constituyen una respuesta necesaria en un contexto laboral complejo para el sector.

“Me tocó en la sesión extraordinaria dirigir el Senado que votó las leyes y hoy como presidenta interina promulgar esas leyes para que esos seguros de paro excepcional que votamos tuvieran lugar”.

Empatía y responsabilidad colectiva

Cosse vinculó esta decisión con una reflexión más amplia sobre el momento del año y la situación social. Sostuvo que “en estos momentos del año de fiestas y demás, a veces uno pasa muy bien y pasa en familia y hay gente que no está tan bien”, y remarcó una idea central de su mensaje: “pasar bien no es una imposición”. Cosse agregó que “la vida es la vida y nos tenemos que acordar que la vida sigue y no nos tenemos que olvidar de nadie”, subrayando la necesidad de empatía y responsabilidad colectiva.

Consultada por la prensa sobre cómo imagina el 2026, Cosse planteó una expectativa de avance concreto del Estado. “Yo creo que tiene que ser un año de ejecución del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, de avance del Parlamento hacia más temas, a profundizar en más temas, quizás en otros temas y un año de avance”, afirmó.

Sus deseos para el 2026

Finalmente, expresó un deseo que definió en términos personales y políticos: “Yo deseo con todo mi corazón que pueda transformarse en un año que les cambie la vida a las personas”, señalando que ese objetivo debe estar acompañado por más trabajo y por un Parlamento comprometido con mejorar la realidad cotidiana de la gente. Para Cosse, 2026 debe ser un año donde la acción política tenga un impacto directo y tangible en la sociedad.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar