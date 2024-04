Los turbios lazos del poder en la denuncia del diputado Cal

Sin embargo, el senador Brenta relató en la Comisión de Seguridad, integrada también por Luis Alberto Heber, que “el diputado Cal manifestó que se comunicó a posteriori con el entonces ministro del Interior y actual senador aquí presente, Luis Alberto Heber, al que le planteó la preocupación que tenía respecto de las amenazas recibidas y a su situación de seguridad”. Cuando el diputado Sebastián Cal expuso su relato y el audio amenazante del empresario fernandino, el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, no estuvo presente.

Cal también dijo que no denunció formalmente por miedo a represalias, pero que le hizo escuchar el audio al exjefe de policía de Maldonado y que Julio Pioli no actuó. Al mismo tiempo, el sindicato de policías de Maldonado había hecho una denuncia a Asuntos Internos del Ministerio del Interior, señalando que el empresario Gonzalo Aguiar era custodiado por funcionarios policiales en actividad, a quienes se les inició un sumario administrativo.

Martinelli y Heber en Comisión de seguridad

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien a la salida de la Comisión de Seguridad se retiró sin hablar con la prensa para que finalmente lo hiciera su antecesor y actual senador, Luis Alberto Heber, respondió que las preguntas del senador Brenta se podían subdividir en tres temas. “Está el tema de los policías realizando lo que entiendo es un 223 –algo fuera de la norma–; por otro, lo relativo a las amenazas, y, por último, la relación (del propio ministro Martinelli) con el empresario muerto.

“Sobre el tema de las amenazas, creo que ha quedado bien claro lo que el senador Heber manifestó al respecto. Yo no participé de esas reuniones”, sostuvo, e indicó que el delito de amenazas “se realiza a instancia de parte”. Con respecto al tema de los policías “haciendo el 223 y las denuncias que él hizo sobre pero que nunca efectivizó, sí se realizó –tal como adelantaba el senador Heber– una investigación administrativa, pero a raíz de una denuncia que hace el sindicato de Maldonado, en agosto de 2022. El tercer tema es el de mi vínculo con el empresario”. Martinelli dijo que, vinculado a que bancos de Estados Unidos no permiten transferencias de dinero de empresas vinculadas con el rubro cannabis, porque allí esta actividad no es legal, “un abogado de la empresa Boreal, propiedad de Aguiar, me contactó para que visitara la empresa ubicada en el departamento de Salto”. El ministro del Interior dijo que “visité una enorme cantidad de estas empresas, lo cual es fácilmente corroborable en mis redes sociales, en las cuales figura cada una de las visitas que hice, con la transparencia que eso amerita”.

“El otro asunto que me termina vinculando laboralmente con este empresario es que el Gobierno tenía, entre uno de sus cometidos, evaluar la posibilidad de instalar una zona franca en Bella Unión, con el propósito de revertir de alguna forma el problema que enfrentan los cañeros que plantan caña de azúcar insertándolos en este incipiente mundo y que pasarán a plantar cannabis. He aquí que este empresario era uno de los interesados en instalar una zona franca en Bella Unión. De hecho, participé en algunas reuniones de carácter técnico con sus abogados personales y en alguna oportunidad con los abogados de él y los equipos de zona franca, para evaluar algunos aspectos de un proyecto que él tenía, y también de otros vinculados con el tema de la zona franca de Bella Unión. Luego de eso, como se sabe, él me cursó una invitación para su casamiento; entiendo que fue una invitación de carácter simplemente protocolar, como les debe pasar a ustedes que muchas veces son invitados a casamientos por compromiso, independientemente de la relación de afinidad. En ese marco, acudí al casamiento y creo que veinte días o un mes después me enteré de que había sido un casamiento trucho”. El senador del Frente Amplio Charles Carrera preguntó, entre otros puntos, “cuál era, en realidad, la relación del actual ministro, que en aquel momento era asesor del presidente de la República, con este señor Aguiar”. Carrera continuó: “Tenemos entendido –porque consta en la página web de la Presidencia de la República– que el señor ministro, en aquel momento asesor del presidente, viajó en varias oportunidades para ir a la empresa en el departamento de Salto, y quisiéramos saber cómo lo hacía, si viajaba por medios propios, de la Presidencia, en avión o qué mecanismo utilizaba”. Martinelli no respondió en comisión la forma en la que viajó a Salto. Las preguntas planteadas por el senador Carrera se dirigieron al ministro Martinelli, pero quien tomó la palabra fue el exministro de Interior y actual senador herrerista, quien explicó que se ausentó de la Comisión de Seguridad en la que Cal expuso el audio y su denuncia porque tenía una entrevista pautada. “Cuando el señor representante Cal fue a verme, me dijo no solamente que le había dicho al jefe de Policía Julio Pioli (que Aguiar tenía funcionarios policiales en actividad trabajando para él como custodias), sino su sorpresa acerca de que, días después, lo había llamado el señor Aguiar, no para amenazarlo, sino para insultarlo. Nunca habló de amenazas. Después dijo que tenía conexiones con el herrerismo. El herrerismo soy yo –perdonen que lo diga–, soy su presidente y no lo conozco”. Por su lado, el senador Guido Manini Ríos dijo que “sí bien estoy de acuerdo con el señor senador Heber acerca de la diferencia que hay entre una conversación y una denuncia, igualmente, al haber hablado con la máxima jerarquía policial del departamento, había denunciado el hecho, más allá de la falta de formalidad”. Además, el senador Óscar Andrade relató que el diputado Cal contó en la Comisión de Seguridad que el empresario muerto intimó al legislador Cal a que tenga que viajar al exterior y que lo hizo porque se sintió intimidado. “Entendí que era bastante más que solamente el hecho de que hubiera policías trabajando para Aguiar, sino toda la situación, la presión que recibió. No le dice que lo va a matar mañana, sino que lo denunció, que sabe que es él, que ambos son grandes y que lo va a encontrar, que se van a ver”.