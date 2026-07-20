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Política Mario Lubetkin | Rubio | dichos

"En las antípodas"

Lubetkin sobre dichos de Rubio: "No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera"

El canciller uruguayo Mario Lubetkin, cuestionó las declaraciones vertidas la semana pasada por el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio sobre los Tupamaros.

Canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Canciller uruguayo, Mario Lubetkin.
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre las declaraciones realizadas la semana pasada por el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, quien mencionó -entre otros grupos- al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el marco de una supuesta "amenaza única y distintiva” del "terrorismo de extrema izquierda".

Las declaraciones de Rubio se dieron en el marco de una reunión con diplomáticos de 66 países, entre ellos, Uruguay (fue una funcionaria de la embajada uruguaya en EEUU). El jerarca estadounidense anunció en dicha instancia que existe "nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”.

Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo sobre las afirmaciones de Rubio respecto a los Tupamaros.

Lubetkin sobre Rubio y el crimen organizado: "Estamos en las antípodas"

“Yo lo que opino es que, escuchando las palabras del secretario de Estado y otros sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas, claramente”, afirmó el canciller uruguayo.

Lubetkin aseveró que el gobierno uruguayo tiene “una política muy clara” en materia de seguridad pública. “Lo ha dicho el presidente [Yamandú] Orsi en su discurso cuando asumió la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], que es otro camino diferente, en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico”, dijo.

El ministro también destacó el trabajo de cooperación a nivel del Mercosur y se refirió a la iniciativa denominada Compromiso de Santiago. “Ahora ha venido el presidente de Chile, que ha discutido con el presidente Orsi de ese mismo tema para, junto a otros países de América Latina y América del Sur, ir a soluciones en el ámbito de la integración”, manifestó; y afirmó que se trata de “un tema que es muy complejo y que no puede ser definido en dos o tres golpes rápidos”.

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