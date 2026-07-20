Lubetkin sobre dichos de Rubio: "No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera"

Lubetkin sobre Rubio y el crimen organizado: "Estamos en las antípodas"

“Yo lo que opino es que, escuchando las palabras del secretario de Estado y otros sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas, claramente”, afirmó el canciller uruguayo.

Lubetkin aseveró que el gobierno uruguayo tiene “una política muy clara” en materia de seguridad pública. “Lo ha dicho el presidente [Yamandú] Orsi en su discurso cuando asumió la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], que es otro camino diferente, en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico”, dijo.

El ministro también destacó el trabajo de cooperación a nivel del Mercosur y se refirió a la iniciativa denominada Compromiso de Santiago. “Ahora ha venido el presidente de Chile, que ha discutido con el presidente Orsi de ese mismo tema para, junto a otros países de América Latina y América del Sur, ir a soluciones en el ámbito de la integración”, manifestó; y afirmó que se trata de “un tema que es muy complejo y que no puede ser definido en dos o tres golpes rápidos”.