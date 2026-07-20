El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre las declaraciones realizadas la semana pasada por el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, quien mencionó -entre otros grupos- al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el marco de una supuesta "amenaza única y distintiva” del "terrorismo de extrema izquierda".
"En las antípodas"
Lubetkin sobre dichos de Rubio: "No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera"
El canciller uruguayo Mario Lubetkin, cuestionó las declaraciones vertidas la semana pasada por el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio sobre los Tupamaros.