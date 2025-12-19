Lubetkin expresó "desilusión" por aplazamiento del TLC UE-Mercosur y pide mirar hacia Asia

Asimismo, llamó al bloque (conformado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) a concluir las negociaciones comerciales con los Emiratos Árabes Unidos, y avanzar con Canadá, India, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur y Reino Unido.

En esa línea Lubetkin señaló que para Uruguay "un eje prioritario en su estrategia de inserción internacional es el lanzamiento, en el corto plazo, de negociaciones de relevancia comercial, particularmente con el continente asiático".

Por otro lado, el ministro reiteró un pedido de Uruguay para que se "modernicen" las reglas del Mercosur que impiden a sus miembros negociar acuerdos comerciales con terceros países de forma bilateral.

"Si bien somos un bloque de países socios y hermanos, no podemos desconocer que las necesidades de cada Estado Parte no siempre coinciden en la misma medida", argumentó Lubetkin.

El aplazamiento del TLC entre la Unión Europea y el Mercosur

El jueves, la UE pospuso para enero de 2026 la firma del TLC con el Mercosur; la fecha tentativa para la firma es el 12 de enero.

"Hemos logrado un avance que allana el camino para la exitosa finalización del acuerdo en enero", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una rueda de prensa celebrada en la madrugada del viernes, tras la cumbre comunitaria en Bruselas.

La mandataria explicó que se requieren "algunas semanas más para abordar algunos asuntos con los Estados miembros".

La decisión de la UE de posponer la firma del TLC con el Mercosur se alcanzó luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, aceptara un pedido de la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, para que Roma pueda asegurarse de que su granjeros no se van a ver perjudicados por la entrada de productos del Mercosur.

Luego de mantener la conversación con Meloni, Lula aseguró que "Italia estará del lado del acuerdo".

"Yo le he dicho que llevaré lo que me ha dicho a la reunión del Mercosur y voy a proponer a los compañeros decidir qué quieren hacer", dijo Lula durante un encuentro con periodistas.

La firma del TLC en Foz de Iguazú era una de las prioridades de la agenda exterior del Gobierno brasileño.

Sin embargo, las crecientes dudas de Italia en los últimos días, y la postura de Francia, que siempre fue reticente al pacto y pidió aplazar su votación en la UE para 2026, encendieron las alertas sobre un posible fracaso del acuerdo.

El martes, el Parlamento Europeo aprobó los mecanismos de salvaguarda para las importaciones agrícolas vinculadas al acuerdo con la UE, un nuevo paso para que el pacto pueda ser firmado.

El texto aprobado es más rígido que el de la propuesta original presentada por la Comisión Europea en septiembre, y permite que los países europeos puedan denunciar en Bruselas eventuales perjuicios competitivos, dando inicio a investigaciones que podrían derivar en la suspensión de las preferencias de entrada a los productos del Mercosur.