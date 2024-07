Maduro presentará el 100% de las actas electorales para que la justicia dirima

Maduro expresó que: “Lo saben, están convencidos que van a ser derrotados porque nosotros vamos a triunfar con la ley y con la Constitución" comenzó diciendo. Luego dijo: " He traído, como aquel 1 de mayo 2017 en la avenida Bolívar, he apelado a la Constitución por la Paz de Venezuela, he traído un recurso contencioso electoral contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso.”