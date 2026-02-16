Manini sobre Cardama: "Si hubo corrupción que los responsables terminen presos"

La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, confirmada el pasado viernes en una conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi, no sólo provocó la reacción de los principales dirigentes del Partido Nacional. El presidente de Cabildo Abierto (CA), el exsenador Guido Manini Ríos, reclamó a través de un posteo en X que, si efectivamente “hubo corrupción en el proceso de adjudicación a Cardama”, entonces, “que los responsables terminen presos”.
De lo contrario, si con la finalización del contrato firmado por la anterior administración para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada “se difamó y se actuó con ligereza, provocando pérdidas millonarias al Estado uruguayo”, entonces, “que quienes impulsaron todo esto asuman sus responsabilidades civiles y penales”, manifestó el excomandante en jefe del Ejército. “Confiamos en que no se trate de una mezquina jugada política”, escribió.
Ir a fondo en el caso Cardama
Entrevistado por radio Monte Carlo, Manini Ríos expresó: “Yo lo que digo en ese posteo es lo que siente hoy cualquier ciudadano uruguayo. Si hubo corrupción, que se vaya a fondo y que termine preso el que sea, del partido que sea”, subrayó el líder de CA. Del mismo modo, afirmó que, si lo que se pretende con la rescisión del contrato es “ensuciar para lograr puntos o votos para el año 29”, en ese caso, que “los que impulsan esta jugada política que se hagan responsables y paguen civil y penalmente lo que tengan que pagar”.
En cuanto a los argumentos del gobierno para cancelar el contrato, Manini Ríos manifestó: “Lo que es claro es que esta empresa ha hecho cosas que no se hacen, (cosas) que no las hace nadie, es decir, presentar avales falsos, que no son reales, es gravísimo. A cualquier empresa en Uruguay que licita con el Estado le piden avales y se los controlan, y no se aceptan si no son reales”.
En ese sentido, en opinión del exsenador cabildante, “hay razones, sí, para la rescisión”; no obstante, dijo que “también podría haber sido otra la actitud, si se hubiera querido”.
“Entiendo que el riesgo de seguir pagando y seguir perdiendo es muy real; cualquiera con sentido común se da cuenta de que, si hoy son 30 millones lo que vamos a perder seguramente, porque ya se pagaron, si se seguía pagando el agujero podía ser más grande”, agregó.
Con respecto a la adquisición de las patrulleras oceánicas, Manini Ríos dijo que “el verdadero monte –no el árbol, el monte– es que se incorporen de una vez por todas a la Armada”, porque “cada año que pasa sin las patrulleras perdemos más plata que todo el negocio este, que esos 80 y pico de millones de euros”.