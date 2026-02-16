Manini sobre Cardama: "Si hubo corrupción que los responsables terminen presos"

En cuanto a los argumentos del gobierno para cancelar el contrato, Manini Ríos manifestó: “Lo que es claro es que esta empresa ha hecho cosas que no se hacen, (cosas) que no las hace nadie, es decir, presentar avales falsos, que no son reales, es gravísimo. A cualquier empresa en Uruguay que licita con el Estado le piden avales y se los controlan, y no se aceptan si no son reales”.

En ese sentido, en opinión del exsenador cabildante, “hay razones, sí, para la rescisión”; no obstante, dijo que “también podría haber sido otra la actitud, si se hubiera querido”.

“Entiendo que el riesgo de seguir pagando y seguir perdiendo es muy real; cualquiera con sentido común se da cuenta de que, si hoy son 30 millones lo que vamos a perder seguramente, porque ya se pagaron, si se seguía pagando el agujero podía ser más grande”, agregó.

Con respecto a la adquisición de las patrulleras oceánicas, Manini Ríos dijo que “el verdadero monte –no el árbol, el monte– es que se incorporen de una vez por todas a la Armada”, porque “cada año que pasa sin las patrulleras perdemos más plata que todo el negocio este, que esos 80 y pico de millones de euros”.