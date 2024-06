Manini Ríos se cruza con los colorados por ley de medios

"Me parece que no corresponde", dijo Manini en diálogo con Canal 5. El Partido Colorado resolvió que no acompañará la ley de medios salvo que Lacalle Pou manifieste que vetará el artículo 72, que fue propuesto por Cabildo Abierto y que esteblece la necesidad de que los ciudadanos accedan a información política "imparcial", "plural" y "equilibrada".