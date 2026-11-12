María Dolores: oficialismo y oposición acordaron enviar informes de investigadora a Fiscalía

Posición del FA

En defensa de la adquisición, el diputado del FA y presidente de la investigadora, Sebastián Valdomir, aseguró que el proceso se ajustó totalmente a la normativa vigente, amparado en el artículo 35 de la ley 11.029, que faculta al organismo a igualar el precio de un acuerdo previo entre privados. Valdomir defendió el monto abonado —US$ 32,5 millones, unos US$ 7.000 a US$ 7.200 por hectárea— argumentando que se encuentra acorde a los valores de mercado en Florida y destacó que el predio ya abastece de alimento a pequeños productores familiares, permitiendo alcanzar casi la mitad de la meta de 25.000 hectáreas fijada para el período 2029-2030.