Tras nueve meses de labor de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores (Florida) por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), la Cámara de Diputados resolvió remitir la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación. Ante la falta de consensos para aprobar las mociones originales en el plenario, legisladores de cinco partidos impulsaron un texto sustitutivo para derivar los antecedentes al Ministerio Público, donde el caso ya es seguido por la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno.
Justicia
María Dolores: oficialismo y oposición acordaron enviar informes de investigadora a Fiscalía
El acuerdo se dio tras la sesión plenaria en la que se presentaron tres informes, por la falta de consenso: uno del FA, otro de la coalición y el restante de Cabildo.