Caso Miralles: Orsi respaldó a la ministra Lustemberg y dio sus explicaciones

El mandatario explicó que la jerarca acudió a Presidencia al plantearse un recurso de revocación: "Ante un recurso de revocación, la ministra se me acercó y me dijo: 'Tengo esto'. Había habido una definición de la jurídica del Ministerio de Salud Pública que la jurídica de Presidencia no compartió, y a partir de eso tomamos la decisión". Al ser consultado sobre la aparición de elementos nuevos, aclaró que no se trató de nuevos hechos, sino de "una visión distinta" fundamentada en la necesidad de apoyarse en informes técnicos especializados.

Consultado directamente sobre si existió un error por parte de la cartera de salud, Orsi afirmó: "Fue inducido [a] error, ¡claro que sí!". En la misma línea, subrayó que la resolución inicial no respondió a un criterio personal de la ministra, sino al seguimiento de una recomendación técnica formal que sugería disminuir la penalización.

"Cuando tenés una responsabilidad como ministro y tenés un soporte jurídico, es el que te dice por dónde tenés que caminar", reflexionó el presidente, destacando que fue la propia Lustemberg quien solicitó una segunda opinión institucional: "Porque ella dice: 'Yo preciso, técnicamente, otra visión de otra jurídica para ver si lo que resolví estaba bien o no'".

Finalmente, ante los pedidos de renuncia provenientes de sectores de la oposición a raíz del episodio, Orsi desestimó las solicitudes y ratificó la estabilidad de su equipo de gobierno. "Sí, claro. Estas cosas son las que nos afirman", sostuvo, y concluyó restando dramatismo a la situación al señalar con ironía: "Desde que empezamos, yo creo que me han pedido que renuncien todos".