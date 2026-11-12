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Política Orsi | Lustemberg |

Espaldarazo

Caso Miralles: Orsi respaldó a la ministra Lustemberg y dio sus explicaciones

El mandatario aseguró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue "inducido a error" debido al asesoramiento jurídico recibido en primera instancia.

El presidente Orsi respaldó a la ministra Lustemberg.

El presidente Orsi respaldó a la ministra Lustemberg.
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó este miércoles su total respaldo a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en medio de la controversia generada por la reducción y posterior restitución de la sanción a la anestesista Inés Miralles. El mandatario aseguró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue "inducido a error" debido al asesoramiento jurídico recibido en primera instancia.

Ante la consulta periodística sobre si mantenía su confianza en la titular de la cartera, el jefe de Estado fue categórico: "¡Por supuesto!". Asimismo, descartó de plano que la ministra hubiera puesto su cargo a disposición, señalando que "la capacidad de corregir cuando alguien, de repente, no fue bien asesorado, es lo mejor que nos puede pasar".

Resolución en conjunto

Orsi detalló que la decisión de retrotraer la medida y fijar nuevamente en cinco años la inhabilitación profesional de la anestesista fue conversada y compartida con Lustemberg. Esta resolución se adoptó luego de que el equipo jurídico de Presidencia revisara el expediente administrativo y discrepara con el criterio técnico emitido por el departamento jurídico del MSP.

El mandatario explicó que la jerarca acudió a Presidencia al plantearse un recurso de revocación: "Ante un recurso de revocación, la ministra se me acercó y me dijo: 'Tengo esto'. Había habido una definición de la jurídica del Ministerio de Salud Pública que la jurídica de Presidencia no compartió, y a partir de eso tomamos la decisión". Al ser consultado sobre la aparición de elementos nuevos, aclaró que no se trató de nuevos hechos, sino de "una visión distinta" fundamentada en la necesidad de apoyarse en informes técnicos especializados.

Consultado directamente sobre si existió un error por parte de la cartera de salud, Orsi afirmó: "Fue inducido [a] error, ¡claro que sí!". En la misma línea, subrayó que la resolución inicial no respondió a un criterio personal de la ministra, sino al seguimiento de una recomendación técnica formal que sugería disminuir la penalización.

"Cuando tenés una responsabilidad como ministro y tenés un soporte jurídico, es el que te dice por dónde tenés que caminar", reflexionó el presidente, destacando que fue la propia Lustemberg quien solicitó una segunda opinión institucional: "Porque ella dice: 'Yo preciso, técnicamente, otra visión de otra jurídica para ver si lo que resolví estaba bien o no'".

Finalmente, ante los pedidos de renuncia provenientes de sectores de la oposición a raíz del episodio, Orsi desestimó las solicitudes y ratificó la estabilidad de su equipo de gobierno. "Sí, claro. Estas cosas son las que nos afirman", sostuvo, y concluyó restando dramatismo a la situación al señalar con ironía: "Desde que empezamos, yo creo que me han pedido que renuncien todos".

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