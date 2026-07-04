Negro tras casos de efectivos heridos: "No escatimamos esfuerzos en apoyar a la Policía"

En tanto, una agente resultó herida en una pierna. “Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo”, indicó el ministro Negro en sus redes sociales.

“La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros”, agregó.

Con todo, el ministro afirmó que el gobierno “no escatima esfuerzos ni recursos” para mejorar la seguridad: “Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población”.

Policía herido el jueves en Peñarol

El episodio en el residencial se da luego de que este jueves de noche un policía resultase herido de bala en el barrio Peñarol cuando acudía por una denuncia de un tiroteo.

El funcionario fue herido durante un operativo en barrio Peñarol y permanece internado en CTI, estable, con asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico.

Recibió un disparo en el abdomen durante un procedimiento realizado por efectivos del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III, que investigaban una serie de rapiñas registradas en la zona.

El hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar al conductor de una moto que circulaba sin matrícula. El sospechoso emprendió la fuga, tras una persecución abrió fuego contra el vehículo policial e hirió a uno de los efectivos.

El funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente.