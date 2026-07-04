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Política

Violencia

Negro tras casos de efectivos heridos: "No escatimamos esfuerzos en apoyar a la Policía"

Tres efectivos policiales resultaron heridos de bala en menos de 24 horas en dos procedimientos realizados en Montevideo.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Gastón Britos / FocoUy
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“No estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de la Policía Nacional” y para “llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población”. Así se expresó el ministro del Interior, Carlos Negro, luego que dos policías resultaran heridos en un tiroteo con delincuentes que intentaron robar un residencial en el Prado.

Efectivos policiales patrullaban este viernes en las inmediaciones de Avenida Millán y Juan Rodríguez Correa cuando vieron a los asaltantes armados intentando rapiñar un residencial de ancianos.

Durante lo sucedido, un efectivo recibió un disparo en el pecho y fue trasladado por un móvil policial al hospital, está "grave, pero estable", informó el Ministerio del Interior. La Jefatura de Montevideo informó que el hombre fue diagnosticado con "herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, a la altura del pecho, con orificio de entrada sin salida".

En tanto, una agente resultó herida en una pierna. “Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo”, indicó el ministro Negro en sus redes sociales.

“La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros”, agregó.

Con todo, el ministro afirmó que el gobierno “no escatima esfuerzos ni recursos” para mejorar la seguridad: “Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población”.

Policía herido el jueves en Peñarol

El episodio en el residencial se da luego de que este jueves de noche un policía resultase herido de bala en el barrio Peñarol cuando acudía por una denuncia de un tiroteo.

El funcionario fue herido durante un operativo en barrio Peñarol y permanece internado en CTI, estable, con asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico.

Recibió un disparo en el abdomen durante un procedimiento realizado por efectivos del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III, que investigaban una serie de rapiñas registradas en la zona.

El hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar al conductor de una moto que circulaba sin matrícula. El sospechoso emprendió la fuga, tras una persecución abrió fuego contra el vehículo policial e hirió a uno de los efectivos.

El funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente.

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