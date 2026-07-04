Orsi llamó a la presidenta electa de Perú y fue invitado a la transmisión de mando

Ajustado triunfo en el balotaje

Fujimori se impuso sobre su rival, Roberto Sánchez, con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,87%, según el conteo de la ONPE al 100% de actas procesadas. La diferencia final entre ambos candidatos fue de poco más de 49.000 votos, sobre un padrón en el que se contabilizaron casi 19,7 millones de sufragios válidos.

"Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", dijo este viernes, al prometer empeño en la transición. "Sabemos que los ciudadanos esperan resultados", dijo.

El balotaje, realizado el domingo 7 de junio, registró el mayor número de votos nulos de los últimos 20 años en una elección similar y mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas. Durante el escrutinio, Fujimori y Sánchez intercambiaron el primer lugar en varias oportunidades, en una contienda que distintos medios peruanos calificaron como una de las más disputadas desde el retorno a la democracia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió un comunicado el pasado martes 30 de junio en el que felicitó a la presidenta electa. “La República Oriental del Uruguay expresa al próximo gobierno peruano su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”, señala el texto.