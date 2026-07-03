Jubilaciones mínimas recibirán aumento de 2,5% y se ubicarán en $ 21.888

Hoy el mínimo se ubica en $ 20.935, según datos del BPS.

"Ese aumento se va a dar retroactivo al mes de julio, porque este mes (por julio) ya se cobró", dijo Ovelar.

Aumento "esperanzador"

La presidenta de Onajpu sostuvo que este acuerdo es "esperanzador", porque se encamina al objetivo de ir "recuperando, de manera paulatina, las jubilaciones mínimas".

"Sabemos que las jubilaciones mínimas de por sí son insuficientes frente a un costo de vida, pero de a poco que se vaya teniendo esta recuperación y no se descuenta en el próximo mes de enero. En el ajuste que tienen todas las pasividades para el próximo año no se van a descontar. Reiteramos que lo que nos transmite el ministro es el aumento diferencial de 2,5%", insistió Ovelar.

Los beneficiados por este aumento serán unas 140 mil personas, aproximadamente. Ovelar también destacó que alcanzará a las jubilaciones mínimas de la Caja Policial y también Militar.

El objetivo trazado en un congreso de Onajpu fue lograr que la jubilación mínima se equipare a 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), es decir, $ 27.456 (teniendo en cuenta el valor de la BPC en julio, de $ 6.864).