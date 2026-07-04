Sandra Lazo acompañó los preparativos de la misión humanitaria que partió hacia Venezuela

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, visitó este viernes las instalaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya para acompañar al personal que se encuentra ultimando los preparativos de la misión humanitaria que partirá este sábado con destino a la República Bolivariana de Venezuela.
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La aeronave Hércules transportará ayuda humanitaria reunida a partir de las donaciones realizadas por la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, el Pit-Cnt y cientos de uruguayas y uruguayos que se sumaron a la campaña solidaria impulsada para asistir a la población afectada por los terremoto.
Durante la visita, la ministra recorrió las tareas de acondicionamiento de la carga, saludó a los efectivos que integran la misión y agradeció el compromiso y la dedicación demostrados en la preparación del operativo.
En ese marco, destacó el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a la población y en la respuesta del Estado ante situaciones de emergencia, tanto dentro como fuera del país.
"Así como estamos elaborando platos de comida caliente para las personas que están en situación de calle, así como estamos año a año en cada campaña antártica, así como estamos en las escuelas, cortando el pasto cuando tenemos que cortar, y haciendo actividades militares, hoy estamos en primera línea trasladando la solidaridad del pueblo uruguayo con un pueblo hermano que sufrió una catástrofe."
Respaldo al personal de la misión
La ministra también reafirmó el respaldo del Ministerio de Defensa Nacional y del Gobierno Nacional al personal que participará de la misión y reconoció la vocación de servicio con la que responde cada vez que el país lo requiere.
"Cada vez que les pedimos apoyo para una situación como esta, ustedes están. Nosotros tenemos la obligación de estar al lado de ustedes." dijo la ministra.