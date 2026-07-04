Sandra Lazo acompañó los preparativos de la misión humanitaria que partió hacia Venezuela

En ese marco, destacó el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a la población y en la respuesta del Estado ante situaciones de emergencia, tanto dentro como fuera del país.

"Así como estamos elaborando platos de comida caliente para las personas que están en situación de calle, así como estamos año a año en cada campaña antártica, así como estamos en las escuelas, cortando el pasto cuando tenemos que cortar, y haciendo actividades militares, hoy estamos en primera línea trasladando la solidaridad del pueblo uruguayo con un pueblo hermano que sufrió una catástrofe."

Respaldo al personal de la misión

La ministra también reafirmó el respaldo del Ministerio de Defensa Nacional y del Gobierno Nacional al personal que participará de la misión y reconoció la vocación de servicio con la que responde cada vez que el país lo requiere.

"Cada vez que les pedimos apoyo para una situación como esta, ustedes están. Nosotros tenemos la obligación de estar al lado de ustedes." dijo la ministra.