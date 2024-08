Mariolo contra Nacho Álvarez: "Respetá a los ídolos, culo cagado, bobo y si no cerrá el orto"

“Cuando se enteró ya era tarde”, dijo el exfutbolista en defensa de Caram.

Estas afirmaciones, publicadas en TV Show del diario El País, fueron mencionadas por Nacho Álvarez en su programa radial La Pecera. "Mariolo, ¿vos no leíste el dictamen del fiscal Federico Rodríguez? ¿Por qué lo condena por un delito de omisión de denunciar? Porque él era consciente de la jodita de las horas extras y no lo denunció, como debió haberlo hecho. No podés decir que lo engañaron o cuando se enteró era tarde", sentención Álvarez y, de paso, recordó que el exintendente había contratado de forma directa una empresa de Saralegui en el año 2020.

Embed ¿Por qué Mario Saralegui defendió a la familia Carám?#SantoYSeña #PorqueTodoSeSabe pic.twitter.com/1ChW6Lt1BE — Santo y Seña (@santotv4) July 29, 2024

Reacción iracunda

Saralegui no se guardó nada y, fiel a su estilo, el domingo a la tarde usó la red social X para disparar con munición gruesa contra el periodista.

“Nacho Álvarez a mí no me toques de oído, idiota ¿qué te crees, inteligente, burrito? te doy un mano a mano en el programa que tienes y no te hagas el loquito conmigo que no te conozco ni me importa quien sos, infeliz, respeta a los ídolos, culo cagado bobo y si no cerrá el orto”, escribió Saralegui.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MarioMsaralegui/status/1820213268310360186&partner=&hide_thread=false Nacho Alvarez a mi no me toques de oido idiota , que te crees inteligente, burrito, te doy un mano a mano en el programa que tienes y no te hagas el loquito conmigo que no te conozco ni me importa quien sos, infeliz, respeta a los ídolos, culo cagado bobo y si no cerra el orto.. — Mario Daniel Saralegui Iriarte (@MarioMsaralegui) August 4, 2024

Como era de esperar, cuando se hicieron públicas estos “disparos”, otros usuarios de X se sumaron a la contienda tuitera.

Así pudieron leerse expresiones como “Cómo anduviste con las hs. Extras MARIOLO”, “Andá a buscarlo al canal”, “Va Bala Mariolooooo”, “Pero deja de gritar en la pulpería y callar en la comisaría, sos tremendo vende humo. Anda y encaralo si sos tan guapote”.