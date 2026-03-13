Marset fue trasladado a EEUU tras ser detenido y expulsado de Bolivia

Embed ASÍ SE LLEVARON A MARSET A EEUU



En este avión de la DEA se llevaron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado uno de los criminales más buscados a nivel internacional (número 3 en la lista de EEUU).



Marset es señalado como líder del llamado… pic.twitter.com/Xg9jhUKNqb — Eduardo Preve (@EPreve) March 13, 2026

El operativo fue liderado por la DEA, agencia antidrogas de EEUU, que lo registró e interrogó en suelo boliviano, aunque todavía no hay documentación oficial que confirme el regreso de la DEA al país, más allá de los anuncio del nuevo presidente Rodrigo Paz.

Vale recordar que el Departamento de Justicia de EEUU ofreció a mediados del año una recompensa de 2 millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.

¿Hace cuánto se sabía que Marset estaba en Bolivia?

Que Marset estaba viviendo y operando desde es zona de Bolivia, ya era un secreto a voces al menos desde el año pasado cuando se filtraron informes de inteligencia sobre su paradero en el un barrio de Urubó, una zona exclusiva de la capital cruceña.

El propio vicepresidente boliviano, Edmand Lara, expuso a las fuerzas de Santa Cruz de la Sierra, tras una fuerte acusación que hizo sobre la protección policial que el uruguayo tenía en esa zona de ciudad boliviana, desde que volvió al país en 2025, la protección de un capitán de la Policía boliviana. También su ex socio, Erland Ivar García, alias El Colla, denunció el año pasado que Marset había secuestrado a su exesposa en la zona del Urubó.