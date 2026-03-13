Marset fue trasladado a EEUU tras ser detenido y expulsado de Bolivia

Tras su captura este viernes 13 en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue expulsado del país y una avión de la DEA partió hacia los Estados Unidos (EEUU) esta mañana.
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Para justificar el traslado de Marset hacia el país norteamericano, el ministro del Interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo este mediodía en conferencia de prensa que Marset fue capturado en un operativo que se inició tras una orden de detención internacional proveniente de la justicia de EEUU. En principio, allí lo juzgarán solo por el delito de lavado de activos.
Luego de su captura, Marset fue llevado al aeropuerto cruceño de Viru Viru y posteriormente trasladado.
El operativo fue liderado por la DEA, agencia antidrogas de EEUU, que lo registró e interrogó en suelo boliviano, aunque todavía no hay documentación oficial que confirme el regreso de la DEA al país, más allá de los anuncio del nuevo presidente Rodrigo Paz.
Vale recordar que el Departamento de Justicia de EEUU ofreció a mediados del año una recompensa de 2 millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.
¿Hace cuánto se sabía que Marset estaba en Bolivia?
Que Marset estaba viviendo y operando desde es zona de Bolivia, ya era un secreto a voces al menos desde el año pasado cuando se filtraron informes de inteligencia sobre su paradero en el un barrio de Urubó, una zona exclusiva de la capital cruceña.
El propio vicepresidente boliviano, Edmand Lara, expuso a las fuerzas de Santa Cruz de la Sierra, tras una fuerte acusación que hizo sobre la protección policial que el uruguayo tenía en esa zona de ciudad boliviana, desde que volvió al país en 2025, la protección de un capitán de la Policía boliviana. También su ex socio, Erland Ivar García, alias El Colla, denunció el año pasado que Marset había secuestrado a su exesposa en la zona del Urubó.