El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró “no culpable” este miércoles de los cuatro cargos que le imputa la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, según confirmó su abogado, Santiago Moratorio, al término de la audiencia celebrada este miércoles en Alexandría, Estados Unidos (EEUU).
"Not guilty"
Marset se declaró inocente de los cuatro delitos y enfrentará juicio en 2027
La situación judicial de Sebastián Marset en EEUU dio un giro brusco tras la reciente acusación con tres nuevos delitos y su declaración de no culpable.