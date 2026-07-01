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Política Sebastián Marset | juicio |

"Not guilty"

Marset se declaró inocente de los cuatro delitos y enfrentará juicio en 2027

La situación judicial de Sebastián Marset en EEUU dio un giro brusco tras la reciente acusación con tres nuevos delitos y su declaración de no culpable.

Sebastián Marset se declaró no culpable e irá a juicio en EEUU.

Sebastián Marset se declaró "no culpable" e irá a juicio en EEUU.
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Por Redacción Caras y Caretas

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró “no culpable” este miércoles de los cuatro cargos que le imputa la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, según confirmó su abogado, Santiago Moratorio, al término de la audiencia celebrada este miércoles en Alexandría, Estados Unidos (EEUU).

En la audiencia judicial de esta jornada, se realizó la formalización de los cuatros cargos, correspondientes a la nueva acusación presentada días atrás por el fiscal general interino Todd W. Blanche y los fiscales federales asistentes Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg.

Los cuatro delitos por los que acusan a Marset

La lectura de la acusación incluyó cuatro capítulos, uno por cada delito. El primero, y el más complicado debido a que podría caberle una pena que tiene como máximo la cadena perpetua, corresponde a conspiración para el narcoterrorismo.

El segundo cargo refiere a la conspiración para poseer, con fines de distribución, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense.

Mientras que el tercer y cuarto cargo tienen que ver con una presunta conspiración para el lavado de dinero y por un episodio concreto de lavado de activos utilizando un entidad bancaria de EEUU.

Tras la lectura de los cargos por parte del fiscal, Marset se declaró de “no culpable” de los cuatro delitos.

En la audiencia se fijó el cronograma procesal de la causa, que tendrá el inicio del juicio en enero de 2027.

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