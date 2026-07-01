Marset se declaró inocente de los cuatro delitos y enfrentará juicio en 2027

El segundo cargo refiere a la conspiración para poseer, con fines de distribución, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense.

Mientras que el tercer y cuarto cargo tienen que ver con una presunta conspiración para el lavado de dinero y por un episodio concreto de lavado de activos utilizando un entidad bancaria de EEUU.

Tras la lectura de los cargos por parte del fiscal, Marset se declaró de “no culpable” de los cuatro delitos.

En la audiencia se fijó el cronograma procesal de la causa, que tendrá el inicio del juicio en enero de 2027.