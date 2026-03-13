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Política Marset | Martinelli |

¿mentira o confusión?

Martinelli y un papelón por la captura de Marset: ¿con quién habló el exministro?

El exministro del Interior protagonizó un grave error en redes al citar a un exministro boliviano en funciones tras la captura de Sebastián Marset.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior.&nbsp;

Nicolás Martinelli, exministro del Interior. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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La captura de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra no solo ha generado un fuerte impacto judicial, sino también una inesperada controversia política en Uruguay. En las últimas horas, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, afirmó haber hablado con autoridades bolivianas, citando a un ministro que ya no está en funciones.

El error en la publicación

A través de sus redes sociales, el exjerarca intentó destacar la cooperación internacional en el operativo que dio con el paradero del narco uruguayo:

"Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia...", escribió el exministro.

Sin embargo, el posteo fue rápidamente cuestionado por analistas y usuarios de redes sociales debido a un dato inexacto: Eduardo del Castillo renunció a su cargo en mayo del año pasado (2025). El actual Ministro de Gobierno de Bolivia es Marco Antonio Oviedo Huerta, quien asumió bajo la presidencia de Rodrigo Paz. El error fue interpretado por diversos sectores como un intento apresurado de "sacar cartel" o adjudicarse un protagonismo en una gestión que ya no le compete formalmente.

Contexto del operativo

Mientras la polémica escala en el ámbito político, los detalles del operativo confirman que el cerco sobre Marset fue una acción de élite. Según el ministro antidrogas paraguayo, Jalil Rachid, el despliegue en Santa Cruz comenzó a las 2:00 h de este viernes.

Las fuerzas bolivianas debieron enfrentar una estructura de seguridad altamente sofisticada que incluía vehículos blindados y una custodia numerosa. Pese a la resistencia, antes de las 7:00 h, las autoridades paraguayas ya contaban con la confirmación de que el objetivo estaba "asegurado".

A nivel oficial en Uruguay, fue el actual ministro del Interior, Carlos Negro, quien recibió la confirmación directa de su par boliviano, Marco Antonio Oviedo Huerta, validando la identidad de Marset y notificando la detención de otras cuatro personas vinculadas a su organización.

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