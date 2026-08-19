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Política Más Barrio | Las Piedras | Programa

Más Barrio: así son las tareas que se realizan en Las Piedras para recuperar espacios

El programa Más Barrio amplió su área de intervención en Las Piedras, donde las tareas de acondicionamiento urbano se extenderán más allá de los barrios Corfrisa y Talca para alcanzar a unas 200 familias más.

Programa Más Barrio avanza en Las Piedras.

Programa Más Barrio avanza en Las Piedras.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El programa Más Barrio amplió su área de intervención en Las Piedras, donde las tareas de acondicionamiento urbano se extenderán más allá de los barrios Corfrisa y Talca para alcanzar a unas 200 familias adicionales, según informó Presidencia.

Durante la jornada de este miércoles, cerca de 20 funcionarios de la Intendencia de Canelones realizaron trabajos en distintos puntos de Las Piedras. Las cuadrillas limpiaron basurales, desmalezaron, podaron árboles, realizaron nuevas plantaciones y acondicionaron espacios públicos.

La coordinadora de Más Barrio, Silvana Nieves, informó que fueron censados más de 3.000 hogares del área inicialmente seleccionada. Los datos obtenidos serán utilizados para definir y profundizar las próximas acciones del programa.

Nieves señaló además que está prevista una intervención de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que, según explicó, “permitirá una onda expansiva para el resto del polígono”.

Ampliación del programa

En ese marco, se resolvió ampliar el perímetro de actuación, que ya no se limitará a Corfrisa y Talca. La incorporación de unas 200 familias supone extender el alcance territorial de las acciones y, de acuerdo con la coordinadora, tendrá efectos sobre el conjunto de Las Piedras.

La coordinadora del gabinete social de la Intendencia de Canelones, Nataly Zalkind, explicó que el gobierno departamental trabaja en la mejora de la circulación y el acondicionamiento de esos sectores, siguiendo los lineamientos establecidos para la implementación de Más Barrio.

Las tareas se coordinan con organismos nacionales, entre ellos la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Zalkind también adelantó que durante los próximos meses se incorporarán propuestas de promoción cultural, actividades deportivas y tablados de carnaval durante el verano.

Por su parte, el director de Espacios Públicos de la comuna canaria, Eugenio Castro, indicó que las tareas realizadas forman parte del trabajo habitual de las cuadrillas, aunque en el marco de Más Barrio fueron intensificadas para contribuir al abordaje integral previsto por el programa.

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