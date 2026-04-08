"Más Barrio": Gobierno inicia plan integral en zonas críticas con inversión de US$ 50 millones

El programa comenzará a ejecutarse en abril en Cerro Norte, mientras que el resto de los territorios será abordado en el segundo semestre del año. Según las autoridades, el objetivo es intervenir progresivamente en 21 áreas identificadas por concentrar problemáticas vinculadas a criminalidad, violencia intrafamiliar y carencias sociohabitacionales.

¿En qué consiste Más Barrio?

Al término de la reunión, Paseyro explicó que el plan Más Barrio “no es un programa de vivienda o de seguridad, sino que es un programa integral”. La jerarca también detalló que la propuesta incluye “mejoras en las infraestructuras en un sentido amplio que implica mejoramiento del espacio público, acción sobre sobre la vivienda, y también, la participación de las comunidades para mejorar la convivencia y la vida de los vecinos”.

Entre las medidas previstas se encuentran intervenciones en viviendas —que pueden incluir mejoras o realojos—, acceso a microcréditos, y obras en espacios públicos como alumbrado, calles, plazas, clubes de niños y canchas deportivas. Además, se incorporarán sistemas de videovigilancia en las zonas recuperadas.

El plan será liderado por los ministerios del Interior y de Vivienda, con participación activa de los gobiernos departamentales, que aportarán infraestructura y conocimiento territorial.

Bergara destacó que la iniciativa apunta a “garantizar la seguridad, la convivencia, y el bienestar de los vecinos”, mediante el desarrollo de espacios públicos en áreas críticas. “El tema de la convivencia, la seguridad y la procura de mejorar el bienestar de la gente en estas zonas, requiere un montón de servicios que son resorte de las intendencias y que tienen que hacerse coordinadamente con los ministerios”.

De acuerdo al jerarca, en las zonas que serán intervenidad “hay una correlación entre la criminalidad, en términos de homicidios, y la violencia intrafamiliar, con abuso y violencia hacia niños, niñas y adolescentes". Y sumó: "Tenemos que cortar con el círculo vicioso, porque repercute sobre toda la sociedad”.

Por su parte, Legnani remarcó que cada territorio definirá sus intervenciones según sus necesidades específicas y valoró el trabajo conjunto. “No hay mejor trabajo que el que se hace a través de los tres niveles de gobierno”, sostuvo, al tiempo que calificó la instancia de coordinación como “muy productiva”.