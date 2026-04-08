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Mundo Irán | condiciones | EEUU

Negociaciones en Medio Oriente

Las diez exigencias de Irán para poner fin al conflicto con EEUU

La propuesta, difundida por la embajada de Irán en Kabul, incluye condiciones políticas, militares y económicas como punto de partida para eventuales negociaciones.

Irán en plena etapa de negociaciones con EEUU.

Irán en plena etapa de negociaciones con EEUU.

 © AP Photo / Leo Correa (vía Sputnik)
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El Gobierno de Irán delineó un paquete de condiciones para avanzar hacia el fin de las hostilidades con Estados Unidos (EEUU), en el marco de una tregua de 15 días que, según autoridades iraníes, ya cuenta con aceptación preliminar de Washington.

La propuesta, difundida por la embajada iraní en Kabul y basada en lineamientos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, establece un esquema de exigencias políticas, militares y económicas como punto de partida para eventuales negociaciones.

De acuerdo con la información oficial, el entendimiento incluiría la apertura de conversaciones formales a partir del 10 de abril en Islamabad, en un intento por desescalar un escenario de creciente tensión regional.

La lista de exigencias de Irán

1.Compromiso oficial de EEUU con la no agresión contra Irán.

2.Control continuo del país persa sobre el estrecho de Ormuz.

3.Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio.

4.Levantamiento completo de las sanciones primarias de EEUU.

5.Levantamiento completo de las sanciones secundarias de EEUU.

6.Revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán.

7.Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán.

8.Pago de una compensación a Irán.

9.Retirada de las Fuerzas Armadas de EEUU de la región.

10.Alto el fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la Resistencia Islámica en el Líbano.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó la suspensión temporal de ataques contra territorio iraní y subrayó el carácter bilateral del cese de hostilidades, lo que coincide con la ventana de negociación planteada por Teherán.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que su país detendrá las operaciones contra Irán, aunque aclaró que esa decisión no alcanzará al frente en Líbano, donde las acciones militares continúan en curso.

El escenario abre una fase de negociación condicionada por demandas de alto alcance, en un contexto regional marcado por múltiples frentes activos y equilibrios aún inestables.

(Con información de Sputnik)

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