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Política UTE | medidores inteligentes | Gestión

Red digitalizada

UTE alcanza cobertura casi total de medidores inteligentes y es referente regional en la materia

Con 1,7 millones de hogares conectados,UTE logra una red inteligente que reduce los tiempos de reconexión de 9 horas a solo 15 minutos.

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UTE anunció un hito histórico en la modernización de la infraestructura energética del país: se alcanzó la cifra de 1.700.000 hogares con medidores inteligentes. Con una cobertura cercana al 100% del territorio nacional, Uruguay se consolida como un líder en la región al gestionar una red eléctrica totalmente digitalizada y con acceso a datos en tiempo real.

Durante la conferencia de prensa sobre la modernización del sistema, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, destacó que este avance representa un "cambio de paradigma" para el sector. "Esto es producto de una planificación estratégica y de la decisión de la empresa pública de transitar el camino de la innovación", sostuvo Cabrera, señalando que solo resta la instalación de poco más de 3.000 unidades para completar la totalidad del padrón.

Eficiencia operativa y beneficios directos al usuario

La transición tecnológica ha generado una mejora drástica en los indicadores de servicio entre 2018 y 2025:

  • Velocidad de respuesta: Las reconexiones de servicio pasaron de un promedio de 9 horas a solo 15 minutos.

  • Precisión en la factura: La medición por "consumos estimados" se desplomó un 97,2%, pasando del 10% de las facturas totales a un residual 0,28%.

  • Reducción de reclamos: Las quejas por importes facturados disminuyeron un 75%, bajando de más de 12.000 reclamos anuales en 2018 a 3.189 en 2025.

  • Control de pérdidas: Las pérdidas no técnicas (vinculadas al hurto de energía) se redujeron del 18% al 13%.

Gestión remota y nuevos modelos comerciales

Gracias a esta infraestructura, el 80% de las actividades de campo de UTE se realizan actualmente de forma remota. El sistema permite registrar el consumo en intervalos de 15 minutos, realizar cambios de tarifa y potencia de forma instantánea, y detectar cortes de suministro sin necesidad de que el cliente realice el reporte.

Esta digitalización ha sido el motor detrás del Plan Inteligente, que hoy beneficia a unos 390.000 clientes con ahorros de hasta un 20% en su factura mensual a través de una gestión más eficiente de su consumo desde la aplicación móvil de la empresa.

Un proceso de largo aliento

El camino hacia la red inteligente comenzó en 2016 con la primera licitación de 100.000 unidades. El despliegue masivo tomó impulso en 2017 mediante una alianza estratégica entre UTE e Isbel (empresa adjudicataria), sentando las bases para el modelo energético eficiente y preparado para los desafíos del futuro que Uruguay exhibe hoy ante el mundo.

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