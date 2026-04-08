Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política País Industrial |

mirando al futuro

Junto a Orsi, Cuesta Duarte y Cámara de Industrias presentan proyecto "País Industrial"

"País Industrial" es una iniciativa que busca potenciar el desarrollo industrial a través del diálogo social, la innovación y la formación de recursos humanos

El desarrollo&nbsp; industrial en la mira del Gobierno.

El desarrollo industrial en la mira del Gobierno.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el acto, que se realizará a partir de las 18.30 en el anexo de la Presidencia, participarán también el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, el titular de la Cámara de Industrias, Leonardo García, y el director del Instituto de Formación y Empleo (Inefop), Miguel Venturiello. Será moderado por los representantes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) Karen Rosales, por el sector empleador, y Juan José Gularte por los trabajadores.

Se trata de una iniciativa conjunta entre la Cámara de Industrias (CIU) y el Instituto Cuesta Duarte, con apoyo de Inefop y la OIT. Su intención es potenciar el desarrollo industrial a través del diálogo social, la innovación, la sostenibilidad y la formación de recursos humanos con el fin de transformar la matriz productiva.

Iniciativa para el desarrollo

El coordinador de proyectos por el Instituto Cuesta Duarte, Eduardo Burgos, explicó al Portal del Pit-Cnt que uno de los ejes centrales de la iniciativa es fortalecer el diálogo y la representación de trabajadores y empleadores, así como construir insumos para las políticas de empleo, formación y desarrollo productivo, incorporando un enfoque que trascienda la negociación colectiva tradicional.

Agregó que el proyecto señala que los principales problemas a abordar están vinculados al desempeño del sector industrial, las políticas públicas y las capacidades de las instituciones que representan a trabajadores y empresas.

En ese marco, se propone potenciar las capacidades de la industria uruguaya mediante una mejor comprensión de su realidad, la mejora de su posicionamiento social y la elaboración de aportes para políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, la formación profesional y el empleo de calidad.

Temas

Te puede interesar