Blancos y colorados negaron su voto para el ascenso del capitán que inspeccionó astillero Cardama

Blancos y colorados negaron su voto para el ascenso del capitán de navío Ismael González López, por participar en la inspección encomendada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) al astillero español Cardama por la construcción de las dos patrulleras oceánicas. González fue enviado a España en comisión por parte del Poder Ejecuivo.
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La venia de González López obtuvo 17 votos en 28, recogiendo solo la aprobación de los senadores del Frente Amplio.
El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional del gobierno de Luis Lacalle Pou, Javier García, acusó al gobierno de promover ascensos por razones políticas. "Las Fuerzas Armadas no pueden ser un lugar donde el gobierno las utilice para nombrar por criterios políticos", afirmó. "Nombrar oficiales por decisiones políticas, como recompensa política por favores prestados, nos parece que es algo que denigra la forma de ejercer el mando sobre las Fuerzas Armadas, que no le hace bien a las Fuerzas Armadas, pero mucho peor le hace al Uruguay", agregó.
Según García, González López "no iba a ser ascendido por sus condiciones profesionales" y que "la propia ministra (de Defensa Nacional) no había enviado su nombre, y "el propio comandante de la Armada no había enviado su nombre; Presidencia de la República incluyó su nombre por razones políticas".
Frente Amplio y Cardama
Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, defendió el proceso de designación de González López. Indicó que el listado de prelación que incluyó a González López surgió del Tribunal de Ascensos de las Fuerzas Armadas.
"Está claro que el cuestionamiento es político y no es a la carrera", sostuvo. "Lo que hay es cobrarle que estuvo en una misión, y lo que se hace es reconocer que cumplió con la tarea que tenía que cumplir", indicó.
Negó que el ascenso sea "un premio" sino que el militar "reúne, como el resto de los que están en esa lista, el nivel de mérito y carrera militar para poder ascender", agregó.
En tanto, los ascensos de César Ricciardi Lerena (28 en 28), Frederick Aldo Fontanot Arcardini (28 en 28) y Rodrigo Marqués Camps (29 en 29) fueron aprobados por unanimidad.