Blancos y colorados negaron su voto para el ascenso del capitán que inspeccionó astillero Cardama

Según García, González López "no iba a ser ascendido por sus condiciones profesionales" y que "la propia ministra (de Defensa Nacional) no había enviado su nombre, y "el propio comandante de la Armada no había enviado su nombre; Presidencia de la República incluyó su nombre por razones políticas".

Frente Amplio y Cardama

Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, defendió el proceso de designación de González López. Indicó que el listado de prelación que incluyó a González López surgió del Tribunal de Ascensos de las Fuerzas Armadas.

"Está claro que el cuestionamiento es político y no es a la carrera", sostuvo. "Lo que hay es cobrarle que estuvo en una misión, y lo que se hace es reconocer que cumplió con la tarea que tenía que cumplir", indicó.

Negó que el ascenso sea "un premio" sino que el militar "reúne, como el resto de los que están en esa lista, el nivel de mérito y carrera militar para poder ascender", agregó.

En tanto, los ascensos de César Ricciardi Lerena (28 en 28), Frederick Aldo Fontanot Arcardini (28 en 28) y Rodrigo Marqués Camps (29 en 29) fueron aprobados por unanimidad.