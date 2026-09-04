Nacional cambió la pisada pese al fichaje que llegó con un problema de meniscos

En esos días pasaron cosas y en las últimas horas se conoció que el futbolista cuya ficha pertenece a Talleres de Córdoba y que estaba cedido en Huracán padece una afección en los meniscos de una rodilla.

Nacional no sabía

Desde Nacional señalaron que no estaban al tanto de esa condición que padecía el futbolista, quien estaba entrenando de forma normal en los de Parque Patricios, si bien no jugaba con frecuencia.

Luego, la sanidad del club le hizo los chequeos y controles de rigor que se les hacen a todos los jugadores antes de ficharlo. Y en las imágenes se detectó su situación.

En los albos indicaron que tenía “un tema en los meniscos”, sin dar mayores detalles de su magnitud.

El jugador tiene esa afección desde hace mucho tiempo y no le ha impedido desarrollar su carrera, con entrenamientos, convocatorias y partidos con minutos en cancha.

En los estudios tampoco se le detectó presencia de líquido en la zona.

A pesar de no evidenciar mayores problemas, en Nacional se tomaron recaudos ante la posibilidad de que en cualquier momento pudiera ocurrirle algo grave en el menisco.

En ese sentido, el presidente tricolor Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman hablaron con el representante del futbolista, le informaron lo que habían detectado y le plantearon cambiar el contrato que se había establecido en un primer momento para estar cubiertos en caso de que Martínez sufriera un problema mayor en esa zona.

Sobre el salario que se había acordado, se definió que se le pagará el 25% de ese monto y que el otro 75% queda sujeto a que el jugador esté en condiciones y sea convocado para jugar los partidos.

Las partes estuvieron de acuerdo y se cerró un préstamo hasta fin de año con una opción de compra no obligatoria.

Martínez entrenó por primera vez en la Ciudad Deportiva Los Céspedes el martes, antes de ser presentado en las redes del club, y este jueves entró en la primera convocatoria bajo las órdenes de Daniel Carreño para el partido ante River Plate por la Copa AUF Uruguay. El entrenador lo mandó a la cancha en el entretiempo como extremo izquierdo y aportó con su velocidad por ese sector. La historia cambió cuando Nacional quedó con 10 jugadores, ya que el argentino tuvo que replegarse unos metros y ayudar un poco más en la marca.

Carreño invicto en 4 partidos

Nacional venció 3 a 2 en su visita a River Plate por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay en un primer tiempo espectacular de fútbol. Con dos goles de Tiziano Correa y el otro de Luciano González los dirigidos por Daniel Carreño sumó otra victoria y parece que Nacional emprende vuelo.

En 39 minutos de partido ya había 5 goles. Las defensas en esos minutos no fueron para nada buenas, los goleros también tuvieron sus errores y esto hizo que fueran minutos de muchos goles e impresiciones.

Luego del encuentro y en una muy improvisada conferencia de prensa Carreño habló con la prensa: “Con esta camiseta hay que ganar todos los partidos. Uno puede decir: ‘Bueno, vamos a aflojar un poco’, pero a la hora de jugar, el público viene, acompaña, nos exige. Y esto es Nacional, así que vamos a tener que estar a la altura”, aseguró.

Después del triunfo clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo por el Clausura y ahora ante River Plate en el Saroldi por Copa AUF Uruguay, el semblante tricolor es diferente. "Daniel, ¿cambió el viento? ¿Lo sentís así?", le preguntaron al entrenador, que fiel a su estilo respondió: "Una brisita vino a favor, solo una brisita".