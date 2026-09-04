"Posiciones encontradas" por ingreso de tropas de EE.UU. a Uruguay

La iniciativa fue aprobada por 29 votos en 29, es decir, por unanimidad de los presentes, pese a las diferencias internas que se manifestaron previamente dentro de la bancada frenteamplista.

Las justificaciones de Andrade y González

Dos senadores del FA explicaron públicamente los motivos de su voto favorable. En el caso de Óscar Andrade argumentó que acompañó la propuesta "en respeto al reglamento interno de la bancada", mientras que Gustavo González sostuvo que lo hizo "por estricta disciplina partidaria". Ambas justificaciones sugieren que, puertas adentro, hubo reparos de fondo que no se tradujeron finalmente en un voto negativo.

El proyecto de ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Representantes, por lo que tras su aprobación en el Senado será comunicado al Poder Ejecutivo para completar su trámite.

Un vínculo militar con 25 años de historia

El intercambio con la Guardia Nacional de Connecticut no es un hecho aislado, sino parte de un programa de cooperación que las Fuerzas Armadas de Uruguay mantienen con esa fuerza estadounidense desde el año 2000, en el marco del Programa de Asociación Estatal (State Partnership Program) del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

A lo largo de estas dos décadas y media, el vínculo incluyó entrenamientos conjuntos, visitas de delegaciones militares de ambos países y actividades de planificación para instruir a suboficiales uruguayos en materia de liderazgo y técnica. En diciembre de 2024, por ejemplo, una delegación de la Guardia de Connecticut ya había viajado a Uruguay para planificar en conjunto las actividades de cooperación previstas para 2025 y 2026, entre las que se enmarca este nuevo ingreso de tropas.