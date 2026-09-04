Orsi se reúne "mano a mano" con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana próxima con Delgado

Consultado sobre si esta modalidad era "mejor", Orsi respondió: "Es lo que se puede hacer".

El presidente dijo que "por supuesto" que se reunirá con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. "La semana que viene", detalló.

El objetivo de todos estos encuentros —a los que fueron convocados líderes del Partido Colorado, Nacional, Independiente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio— es "intercambiar sobre el tema internacional".

Las reuniones comenzarán este viernes con el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda. Seguirá en la misma jornada con el cabildante Guido Manini Ríos y el independiente Pablo Mieres.

La semana que viene, en tanto, el mandatario recibirá al titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Deelgado.

La cumbre con los líderes partidarios, prevista en un inicio para el jueves pasado, terminó cancelándose ante la negativa de los blancos de asistir, motivados por las declaraciones de dirigentes del oficialismo sobre la responsabilidad política del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama.

Encuentro para intercambiar "puntos de vista"

La idea de Orsi es "intercambiar puntos de vista" antes de ir a la Asamblea General de la ONU, "porque estamos en una coyuntura internacional compleja, donde hay que tener mucho cuidado, y es bueno tener diálogo fundamentalmente con los jerarcas o los jefes de los partidos", tal y como había expresado previamente.

Por su parte, Ojeda recordó que "históricamente la política exterior del Uruguay ha sido una política de Estado, y esto hay que tratar de mantenerlo". "Nos pondremos de acuerdo o no, pero si no hablamos, es muy difícil saberlo. Creo que hay lugares más complicados para los acuerdos, pero en política exterior, sobre todo en materia comercial, sería importante que hacia afuera, el que pueda llegar a invertir en Uruguay vea un país estable a futuro, que gane quien gane las elecciones, las reglas de juego y los acuerdos a los que se arriben se van a mantener", sostuvo.