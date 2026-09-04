Xi Jinping y el presidente egipcio llaman a fortalecer la voz del Sur Global

Durante la visita de Estado de Xi a Egipto, los dos países emitieron la declaración conjunta sobre una mayor profundización de su asociación estratégica integral.

70 años de relaciones diplomáticas

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, viajó a China en varias ocasiones durante los últimos años. Ambos mandatarios conmemoraron el martes los 70 años de relaciones diplomáticas con la publicación de artículos de opinión en medios estatales egipcios. Xi sostuvo que Beijing y El Cairo deben “ampliar el alcance de la colaboración pragmática” a través del desarrollo. El-Sisi destacó las inversiones chinas en Egipto y reiteró el respaldo de su gobierno a la posición de China de que Taiwán forma parte de su territorio. El Cairo considera que el acercamiento con Beijing permite diversificar sus alianzas estratégicas. En 2023, Egipto recibió una invitación para ingresar a los BRICS, el bloque de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros.